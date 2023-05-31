中国驻法国大使馆公使陈力致辞。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎5月30日电 （记者刘玲玲）当地时间30日下午，由四川省人民政府新闻办公室、四川省文化和旅游厅、四川省文物局、四川日报报业集团主办的四川文化遗产推介活动在法国巴黎吉美亚洲艺术博物馆成功举行，旨在通过现场推介、主题展览等多种形式持续加强四川与欧洲国家在文化遗产发展领域的交流合作。法国前总理让-皮埃尔·拉法兰、联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托·奥托内·拉米雷斯、中国驻法国大使馆公使陈力及百余位法国学界、文化界代表出席活动。

陈力在致辞中指出，四川省文化和旅游资源十分丰富，四川大地上如今保留着独具川味的文化传统、传承着丰富多彩的非遗技艺。本次推介活动通过展览、技艺表演等多种形式，让法国民众能近距离感受四川文化的独特魅力。他同时表示，明年将迎来中法建交60周年、中法文化旅游年，中国驻法大使馆希望以此为契机，与各方加强合作，推动中法关系再上新台阶。

拉法兰在致辞中对四川文化遗产推介活动在巴黎成功举行表示祝贺。他指出，法国和中国人民都是情感丰富、细腻的人民，在多年来的交流交往中建立起了更多的理解和默契。这种人民之间的交流与互动是十分重要的，只要不断深化不同文明间的交流互鉴，才能推动信任的建立，才能推动世界各国消弭隔阂、共同应对全球性挑战。

拉米雷斯在致辞中称赞了中国在同联合国教科文组织合作推动遗产保护作出的努力，并表示四川省在博物馆建设、非物质文化遗产保护和传承等方面积累了丰富的经验、取得了丰硕成果。

四川文旅推介和首届金熊猫奖是本次活动的两大重头戏。四川省文化和旅游厅厅长戴允康向现场嘉宾重点推介了被称为“二十世纪人类最伟大的考古发现之一”的三星堆，以及大熊猫栖息地、九寨沟、黄龙自然保护区、峨眉山和乐山大佛、都江堰-青城山五处世界遗产，还有八项被列入联合国教科文非物质文化遗产名录的四川非遗项目。与会嘉宾对四川厚重的历史文化、秀丽的自然风光、丰富的旅游资源表现出浓厚兴趣，都表示有机会要到四川亲自感受与体验。

首届“金熊猫奖”由中国文学艺术界联合会、四川省人民政府主办，是以影视为载体、以大熊猫为文化符号的国家级国际传播最高奖，面向全球征集评选彰显全人类共同价值的优秀影视作品，深化文明交流互鉴，促进各国人民相知相亲。

四川广播电视台台长刘成安介绍说，首届“金熊猫奖”将于今年9月23—24日在四川成都举行，届时将评选出电影、电视剧、纪录片、动画片四大类和评委会特别奖共27个奖项。同时还将举办“金熊猫之夜”“金熊猫论坛”“金熊猫盛典”等系列活动。

推介活动上，古筝二胡民乐合奏、传统茶艺展示、川剧变脸等沉浸式表演，为现场嘉宾带来了一场极具中华传统文化魅力的视听盛宴。此外，现场特别打造的“古蜀流金 非遗华彩”四川文化遗产主题展，更让与会嘉宾有机会欣赏到来自三星堆和金沙的精美复制品，以及作为四川非物质文化遗产代表的竹编、年画、油纸伞、剪纸、成都漆器、蜀绣、羌族刺绣等手工艺品，从而近距离感受四川独特的文化魅力。

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