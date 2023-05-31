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中埃青年开展“志愿服务伴成长，中埃携手庆六一”活动

2023年05月31日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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图为中埃青年志愿者在埃及新开罗幼儿园开展“志愿服务伴成长，中埃携手庆六一”活动。中建埃及分公司供图
图为中埃青年志愿者在埃及新开罗幼儿园开展“志愿服务伴成长，中埃携手庆六一”活动。中建埃及分公司供图

人民网开罗5月30日电 （记者沈小晓）“今天的活动让我们充分感受到了中国朋友们的热情和友爱。感谢你们的到来，孩子们都很开心！”埃及新开罗幼儿园老师哈迪尔动情地说。

在六一国际儿童节来临之际，来自中国建筑埃及新首都CBD项目P4标段的中埃青年员工与开罗大学、艾因夏姆斯大学等5名中国留学生前往埃及新开罗幼儿园开展“志愿服务伴成长，中埃携手庆六一”志愿活动，以实际行动履约海外建设者的责任与担当。

青年志愿者们首先对埃及新开罗幼儿园学生的学习、活动和成长场所进行清洁，并为孩子们送来了积木、画板、文具等礼物，开展绘画、吹泡泡、拼积木、识字等丰富多彩的游戏，共同庆祝六一国际儿童节。

胡杨是开罗大学中文系的学生，他说：“能够以中国青年志愿者的身份和埃及的小朋友们庆祝六一，我觉得特别自豪，这将是我在埃及留学最美好的一段回忆。”

活动最后，孩子们表演了精心准备的节目，孩子们身着节日的盛装，脸上洋溢着幸福的笑容，伴随着欢快的音乐响起，大家尽情唱跳、载歌载舞，释放童年的快乐，共同庆祝六一国际儿童节。

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(责编：于洋、常红)

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