中国驻蒙古国大使柴文睿致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托5月30日电 （记者霍文）由中国文化和旅游部、驻蒙古国大使馆主办，中国对外文化交流协会、乌兰巴托中国文化中心和陕西省文化和旅游厅承办的“茶和天下·陕茶雅集”30日在蒙古国首都乌兰巴托拉开帷幕，这是2023年陕西省文化和旅游厅与乌兰巴托中国文化中心开展年度对口合作的首个项目。

中国驻蒙古国大使柴文睿、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、陕西省文化和旅游厅副厅长盛义军、蒙中友协主席巴特苏赫、前驻华大使钢胡雅格、蒙古国教育科技部高等教育司司长塔米尔、蒙古记协主席奥特根巴特尔以及文旅界、教育界、商界、茶叶协会代表近百人出席开幕式。

柴文睿在致辞中表示，中国人自古就有以茶待客、以茶示礼的习俗，蒙古国人民也有用奶茶招待客人的美德，联通亚欧大陆的万里茶道记录了中蒙两国人民友好交往的悠久历史，近几年"羊来茶往"的佳话则谱写了新时代中蒙两国守望相助的新篇章。茶是两国文明交流互鉴的使者，是连通中蒙两国民心、促进中蒙人文交流的重要载体。相信通过本次活动，将有助于深化两国人文领域的交流，对推动构建中蒙命运共同体，增进两国人民间的友谊具有重要意义。

盛义军在致辞中表示，陕西是中华文明的重要发祥地之一，这片厚重的土地孕育了丰富灿烂的文化，茶文化便是其中的代表。被誉为“万里长城第一台”的榆林镇北台是明朝与蒙古茶马互市的重要场所，产自咸阳的茯茶畅销蒙古百余年。陕西的茶文化，不仅见证了两国几百年间的友好交往历史，更是中华文明与世界文明交流互鉴的重要媒介。希望能以本次活动为契机，厚植交往基础，深挖合作潜力，更好地造福中蒙两国人民。

巴特苏赫在致辞中表示，茶是中国送给世界的礼物，为蒙中两国之间的交流互鉴搭起了一座桥梁。希望通过本次活动，能够让更多的蒙古国人民了解到中国独特的茶文化，了解到陕西悠久灿烂的历史和文化，衷心祝愿蒙中两国的友谊万古长青。

李峙在致辞中表示，今天推出“茶和天下”陕茶雅集活动，包括陕西陕茶文化展、茶艺品鉴、陕西文化和旅游推介会、茶艺表演和古筝演奏等内容，目的是推动广大蒙古国民众进一步深入了解中国茶文化，了解茶叶故乡的风土人情，让更多的人知茶、爱茶，传递友情，共品茶香茶韵，共享美好生活。

开幕式后，“茶和天下”陕茶雅集活动正式启动。陕西省著名茶艺师和茶文化专家通过“匠心茯茶·美天下”茯茶展、“花舞唐宋·多彩绽放”饮茶体验、“丝绸之路起点·兵马俑的故乡”文旅推介及陕西文旅图片展等活动，让前来参观的蒙古国观众深度感受到了丝路之源独具魅力的民俗传统和文化技艺，并通过陕西这扇窗口探知中国深厚的文化底蕴和多彩的旅游资源。

据悉，“中国传统制茶技艺及相关习俗”已入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，让源远流长的中国茶文化再次引发世人瞩目。陕西省文化和旅游厅还将与乌兰巴托中国文化中心联合开展“秦兵马俑的前世今生——现代艺术展”等一系列文旅交流活动，进一步加强中国陕西与蒙古国的文化交流，为增进中蒙两国人民相互了解作出更多贡献。

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