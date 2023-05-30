人民网阿尔及利亚5月30日电 （记者王传宝）在中国援助阿尔及利亚医疗队派遣60周年之际，多家在阿中资企业联手第27批中国援阿医疗队开展义诊和捐助活动，帮助当地患者解除病痛，助力当地医院提升救治水平。

28日，中国铁建阿尔及利亚有限公司与中国医疗队一道在沙漠边沿小城赛伊达开展义诊活动，向该省西迪布贝克尔公立综合医院捐赠了制氧机、激光治疗仪等一批医疗器械。据了解，赛伊达是中国开展援外医疗的第一站。1963年4月，应阿尔及利亚卫生部请求，中国第一支援外医疗队率先来到这里。

同日，中国浙建集团阿尔及利亚分公司携手中国援阿医疗队地亚雷特分队来到该省一座偏远小镇开展义诊和捐赠活动，并向该省卫生厅捐赠了价值100万第纳尔的医疗物资，包括电子血压计、血糖仪、体温计、家用医疗箱、婴幼儿奶粉、儿童纸尿裤等。

29日，中钢设备有限公司在赛伊达医院举行捐赠仪式，向这家医院捐赠了一批医疗器械，包括3台心电图机、2个微量输液泵、1台胎心监护设备等。

中国企业和援阿医疗队的善举，赢得了当地政府和民众的一致好评。赛伊达省卫生厅厅长拉阿木雷·纳苏勒丁在参加捐赠仪式时对中国企业和医疗队员表示感谢，希望更多中国力量参与到阿医疗健康事业中来，为中阿友谊续写新篇章。

据了解，在中国驻阿尔及利亚大使馆的倡议下，共有15家中资企业参与此次捐赠活动，捐赠物资总额预计达960万第纳尔。继上述三家企业后，中建、中港、中土、中信、中石化国勘等在阿中资企业将相继献出爱心。

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