新华社都柏林5月29日电（记者张琪）第六届中国国际进口博览会（进博会）爱尔兰推介会29日在都柏林举行，埃森哲公司等七家爱尔兰企业和机构在会上与中国国际进口博览局签订参展合同或合作意向书。

本次推介会由中国国际进口博览局和中国驻爱尔兰大使馆联合主办。中国驻爱尔兰大使馆经济商务处参赞王家宝、中国国际进口博览局副局长刘福学、爱尔兰中国商业协会主席卡罗琳·德夫林等近百名中爱人士参会。

刘福学在致辞中表示，进博会连续五年成功举办，国际影响更加广泛，已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。爱尔兰是进博会企业展重要参展国之一，众多爱尔兰新产品新技术新服务通过进博会进入中国市场，期待爱尔兰企业和机构继续发挥优势，组织更多优质展客商参展参会，共同推动中爱经贸关系务实深入和高质量发展。

爱尔兰食品局全球业务发展总监沙恩·哈米尔在会上发言时表示，中国是爱尔兰食品和饮料业优先发展的市场。去年，爱尔兰向中国出口的食品和饮料价值超过6.8亿欧元。中国现在为爱中合作共赢提供了更多机会。

第六届进博会将于11月在上海举行。

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