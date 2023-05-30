新华社渥太华5月29日电（记者林威）今年是加拿大《华人移民法案》即“排华法”开始实施100周年。连日来，加拿大各地陆续举办反思活动，呼吁反对任何形式的种族歧视，避免黑暗的历史重演。

在蒙特利尔，当地各华人社团代表近百人28日出席“排华法”100周年反思座谈会。中国驻蒙特利尔总领事戴玉明在座谈会上表示，今天的人们更应懂得开放与包容的重要性，以史为鉴是为了更好地面向未来。

加拿大联邦参议员胡元豹发表视频致辞说，“排华法”废除多年后，加拿大社会仍然存在各种形式的针对华裔群体的种族歧视行为。

此外，加拿大联邦、安大略省和大多伦多地区的政要以及华人社区人士近200人27日在多伦多参加了反思“排华法”100周年研讨会。

在温哥华，首家加拿大华人博物馆正在筹备展览“‘排华法’的书面留痕”，展览将于7月1日向公众开放。

19世纪后期，大量华工参与修筑加拿大太平洋铁路。但1885年铁路竣工后，加政府通过《华人入境条例》，用征收高额“人头税”的办法限制华人定居和入境。1923年，加拿大实施新的《华人移民法案》，直至1947年才被废除。2005年以来，加拿大联邦政府、不列颠哥伦比亚省政府和新西敏市政府先后就历史上歧视华人的政策道歉。

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