原标题：新闻分析：日本原子能监管机构为何示警福岛核电站新风险

新华社东京5月30日电 新闻分析：日本原子能监管机构为何示警福岛核电站新风险

新华社记者

日本原子能规制委员会近日就福岛第一核电站1号机组反应堆存在的潜在塌陷风险，敦促东京电力公司尽快制定应急措施，以免再次造成大量放射性物质泄漏。原子能规制委员会这一明确警告显示，东电在处理福岛核事故后的核设施退役等工作方面仍存在怠慢和淡化风险的惯性做法，同时揭示福岛核电站今后可能面临的重大事故风险隐患。

福岛第一核电站受损的4个机组中，受损严重的1号机组因持续释放致命的高辐射量，工作人员无法接近，东电对其内部受损情况的掌握也不清楚。东电利用水下机器人对1号机组安全壳内部进行了勘查，发现用于支撑反应堆压力容器的钢筋混凝土底座严重受损，机器人检视到的范围内，底座下部混凝土已腐蚀殆尽，钢筋裸露。据研判，应为堆芯熔毁时高温的核燃料穿透压力容器、进而烧熔了底座混凝土。

受损底座高约8.5米、外径7.4米、内径5米，设计用来承重支撑约440吨的压力容器。东电的勘查结果让专家担心，底座严重受损，必然影响承重性能，而福岛核电站周边地震不断，一旦发生大地震，底座倾斜导致压力容器下坠的话，后果将不堪设想。日本《产经新闻》29日报道说，压力容器一旦下坠，还可能造成与压力容器连接的各种管道破损，从而导致管道内的放射性物质外泄，在最糟糕情况下，一些落下物质与底部堆积的熔毁核燃料结合后可能导致“再临界”。

正是基于这种重大风险可能性，日本原子能规制委员会24日敦促东电正视和评估底座一旦崩塌带来的风险，尽早制定防范放射性物质外泄的措施。

1号机组在福岛核事故中发生氢气爆炸，反应堆所在厂房屋顶被炸飞。日本媒体报道，东电原本计划2023年度左右将整个1号机组厂房用一个“大屋顶”罩起来，以防止今后在取出燃料池中的核燃料等施工过程中放射性物质外泄。但由于高辐射量导致工程不畅，厂房周边的管线等废弃物处理缓慢，无法如期完成“大屋顶”。而摇摇欲坠的底座随时可能出现问题。

日本原子能规制委员会对东电的不满，还因为后者在这一问题上的怠慢态度。《朝日新闻》报道说，东电声称，压力容器即使下坠，也会被底座残余的铁板“托住”，不会导致压力容器和安全壳之间各种管线的损伤。但原子能规制委员会的专家指出，东电的这一看法过于乐观，压力容器下坠的话，很可能扯断管线，因此东电要有放射性物质外泄影响的评估和预案。

《东京新闻》指出，当务之急，东电应该尽快清理影响“大屋顶”施工的高辐射管线等废弃物，但东电却把施工进度缓慢的责任推给工程承包商，这暴露出东电的“危机意识之低”。

有日媒质疑，东电一方面竭力向海外宣扬核污染水排海的安全性，另一方面1号机组出现了新的重大风险隐患，东电到底想怎么办？

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