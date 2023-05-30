【哥斯达黎加】丹尼尔·巴尔加斯·基罗斯

研究当代的中国，很多人都会为之震撼。中华民族拥有千年历史和强大能力，将中国梦变成了实实在在、振奋人心的发展成果，始终努力将中国建设为共担全球责任的更美好国家。构建命运共同体的倡议也是在承认差异性的基础上追求平等协商发展。

中国日渐繁荣、日趋包容。继续固执地坚持西方发展模式，而不去分析其他国家的不同模式，就丧失了中国带来的发展机会。

我们不仅对征途上中国这艘巨轮的宏伟感到惊叹，更需要付诸行动，抓住更美好的全球社会在加速发展时带来的契机。这样的机遇不仅体现在经济领域，也包括人文领域，以及在世界各国每一次交往中可以明显感受到的价值观领域和未来展望方面。

近几十年，中国的发展已经证明中国的政治、经济决策在组织和实施上的有效性。与世界其他国家相比，中国实现了卓越的经济发展，同时保持着和平、团结和相互尊重等高标准的文化价值观。这些价值观是中国多民族共存的基础，使其最大限度地利用资源实现各民族的生存和发展。

中国逐步建立起必要的商业渠道，将其产品销往世界各地，也从世界各国获取原材料。另一方面，中国掌握知识的能力促使其不断开发最先进的技术，而成本几乎只相当于世界其他地区研发成本的一部分。通过学校严格的培训，中国人职业能力和专业技术的发展，使其拥有突出的适应能力，为中国本土企业和跨国公司搭建起必要的人力和技术平台，从而以更低的成本生产最高质量的产品。

当前，中国提出构建命运共同体的倡议，促进了世界各国的发展，特别是很多南半球国家、以及在全球财富分配中份额相对较少的国家的发展。这一倡议不仅是对全球团结真实而清晰的期盼，也是基于已知现实的需求。换句话说，我们要么在建设更美好世界的过程中不断前进，要么因为世界权力纷争去承担新的经济、政治斗争风险。就中国的具体情况而言，这样的斗争风险可能会阻碍其社会经济的可持续进步和未来经济的增长。

我相信，全球南方国家都应将构建命运共同体视为机遇。中国政府提供的发展合作，不仅仅可以被视为我们南方国家的“救命稻草”，更应该看到，一个世界大国的真正意义在于，通过各个发展领域的技术、科技和经济合作，建设安全、平等、自由、共享机遇的全球社会。

我们拉丁美洲国家政府尤其需要认识到这个新的全球现实。我们不应让经济持续低迷，而是要利用好现有的机会。

我呼吁采取行动，而不是寄希望某个人或某个时候自发性解决现存的问题。发展中国家不应埋头复制其他纬度国家的成功模式，而应该是批判性、创造性地开辟自己国家发展的道路。

发展、自由、安全、平等，不是世界上任何人的专利，而是建立在社会协议、长期规划、有序且持续奋斗的基础上，从而实现既定目标。这就是我们面临的挑战！

未来即当下。这是我们需要树立自信的时刻，做出全球决策的时刻，正确谱写历史的时刻。

（作者为哥斯达黎加共和国立法大会议员，人民网记者吴思萱编译）

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