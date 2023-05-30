人民网讯 5月28日，浙江工业大学东南亚研究中心举行揭牌仪式，标志着浙江省第一家专门从事东南亚研究的科研机构正式投入运营。浙江工业大学党委委员、副校长虞晓芬，中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁出席并共同为中心揭牌。

虞晓芬在开幕致辞中指出，今年是“一带一路”重要倡议提出十周年，党的二十大报告中再次强调了周边外交的重要性，而东南亚地区在“一带一路”倡议和中国周边外交中都扮演着重要的角色。加强东南亚研究，促进中国—东盟高水平合作发展，有着重要现实意义。

许宁宁指出，中国与东盟关系从来没有像今天这么紧密，中国与东盟关系对中国国家安全和发展的意义从来没有像今天这么重要。从2013年 “一带一路”倡议提出，到2021年中国—东盟全面战略伙伴关系的建立、中国—东盟建立对话伙伴关系30年，中国与东盟合作不断加速。

揭牌仪式结束后，举办了以“中国—东盟高水平合作”为主题的学术研讨会。

浙江工业大学东南亚研究中心的成立，将有力推动中国东南亚研究的发展，推动浙江省“浙货行天下”和千团万企“走出去”的政策，为广大浙江企业和浙商群体在东南亚地区开展业务提供智力支持，并通过开展前沿研究、组织学术交流和培养人才等方式，努力成为集特色研究、智库、人才培养和贡献价值四大功能于一身的区域和国别研究基地。

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