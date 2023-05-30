汪灵犀

第76届世界卫生大会于5月21日至30日在瑞士日内瓦举行。5月22日，世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的“关于邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这已是世卫大会连续7年拒绝所谓“涉台提案”。事实反复证明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战，无论是民进党当局妄图“以疫谋独”“倚美谋独”，还是个别国家企图搞“以台制华”，都是彻底打错了算盘，不可能得逞。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是遵守国际关系基本准则的应有之义。台湾地区参加包括世卫大会在内的国际组织活动，必须按照一个中国原则处理，这是联合国大会第2758号决议和世卫大会第25.1号决议确认的根本原则。

历史不可篡改，事实不容否认，是非不能歪曲。2009年至2016年，台湾地区连续8年以“中华台北”名义、观察员身份参与世卫大会，那是在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”政治基础上，通过两岸协商作出的特殊安排。然而，2016年5月民进党当局上台至今，顽固坚持“台独”立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，丢掉两岸互信的政治基础，导致台湾参与世卫大会的前提条件已不复存在。这个局面完全是民进党当局一手造成的。可以说，民进党当局连续7年没能拿到世卫大会“入场券”，完全是咎由自取。

民进党当局之所以勾连外部势力大肆炒作世卫大会涉台问题，频刷“国际存在感”，其本质就是为了“以疫谋独”。他们一方面企图倚靠外部势力“力挺”参加世卫大会，扩展所谓“国际空间”，妄图在国际上制造“两个中国”或“一中一台”；另一方面借机打“悲情牌”“仇恨牌”，谎称“不让台湾参加世卫大会将导致国际防疫体系‘出现缺口’”“2300万台湾民众生命健康受到威胁”，污蔑抹黑大陆，制造两岸对立，以此转移自身执政不力的焦点。他们年年上演“蹭会”“碰瓷”的政治闹剧，召开记者会、派人前往日内瓦进行所谓“世卫行动”，造势挑衅、假装可怜，给“以疫谋独”的无聊戏码增添续集。

这种丑陋而拙劣的表演，丝毫无法改变国际社会坚持一个中国原则的牢固格局，从一开始就注定了失败的命运。台湾同胞是我们的骨肉天亲，没有谁比我们更关心他们的健康福祉。根据中方同世卫组织达成的安排，台湾地区参与世卫组织技术领域沟通合作渠道充分畅通，获取各种疫情防控信息和支援的渠道完全有效。仅在过去一年，中国台湾医疗技术专家参加世卫组织技术活动就达到24批26人次。截至目前，大陆方面已向台湾地区通报新冠疫情超过500次。事实胜于雄辩，所谓存在“国际防疫体系缺口”，只是民进党当局“装病蹭会”“以疫谋独”的谎言，根本站不住脚。

世界人民的眼睛是雪亮的，民进党当局打“悲情牌”的图谋已被世人看穿。本届大会开幕前，已有近140个国家向中方表明坚持一个中国原则、反对台湾参加世卫大会的立场，近百个国家就此专门致函世卫组织总干事或公开发表声明，表达对中国人民反对“台独”分裂活动、争取完成国家统一的正义事业的理解和支持。

个别国家明里暗里炒作世卫大会涉台问题，鼓动怂恿“台独”分裂势力滋事挑衅，只是把台湾当作加大对华施压的砝码，打的是“以台制华”的政治算盘，并非真正关心台湾民众健康。所谓“支持台湾参与世卫大会”，根本就是一个伪议题。台湾是中国的台湾，任何有关台湾地区参与国际组织活动问题，都必须按照一个中国原则来处理。少数人歪曲事实、否定和挑战一个中国原则，只会遭到国际社会绝大多数成员的强烈谴责和坚决反对，注定竹篮打水一场空。

事实一再证明，“台独”没有出路，在世卫大会炒作涉台问题不得人心，也不可能得逞。台湾地区参与世卫大会的唯一路径是重新回到“一中”正确轨道，接受“九二共识”，舍此别无他途。民进党当局一心想抱“洋大腿”，甘当一些西方国家的“反华”棋子，企图倚靠外部势力分裂国家，最终只会把台湾推向深渊。有关国家打“台湾牌”，借世卫大会等场合挺台拓展所谓“国际空间”，企图动摇台湾是中国一部分的国际社会共识，只能是彻头彻尾的妄想。一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战，也不可阻挡。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

(责编：刘洁妍、常红)