人民网罗马5月29日电 （记者谢亚宏）当地时间5月27至28日，由雅典中国文化中心、希腊武术协会和希腊阿提卡省联合举办的“茶和天下· 第一届欧洲精武武术功夫公开赛暨中国文化节”活动在希腊雅典隆重举行。来自希腊、英国、德国、加拿大等9个国家的数百名运动员齐聚希腊，以武会友、各显身手。

中国驻希腊使馆王滢参赞、赵凤专员、希腊阿提卡省省长乔戈斯·帕图里斯、雅典中国文化中心主任任刃、希腊武术联合会主席克里斯托斯·帕帕赫里斯托斯以及各国武术协会代表、中希各界文化交流友好人士、希腊民众等逾2000人出席活动。

环绕场馆的“中国茶文化图片展”对中国茶文化的起源、发展和传播进行了详细阐释，拓宽了中国文化爱好者们对中国茶的认知和了解。“世界遗产在中国”图片展展示了中国丰富的优质旅游资源。现场一位来自俄罗斯的武术爱好者表示，他曾经去过中国很多地方，未来希望能走访更多地方与中国武者进行交流。

伴随着响彻全场的中国鼓点，在希腊武术协会以及各国代表团带来的武术表演中，比赛正式拉开帷幕。各国比赛选手轮番上场，拳法多变、身姿灵巧，引来现场观众欢呼不断、接连喝彩。

经过两天的激烈角逐，本次比赛最终评选出共计200个不同年龄段和比赛分组的冠军。主办方表示本次茶和天下武术比赛活动得到了旅希华侨华人文化志愿者和雅典中文学校的大力支持，通过茶和武术增进希腊和欧洲民众对中国传统文化的了解，以茶和武术为媒深化中希两国人民友谊，推动两国文明交流互鉴。

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