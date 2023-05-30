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菲律宾东萨马省部分海域再次发生赤潮

2023年05月30日08:31 | 来源：中国新闻网
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　　【东盟专线】菲律宾东萨马省部分海域再次发生赤潮

　　中新社马尼拉5月29日电 (记者 张兴龙)菲律宾渔业和水生资源局(BFAR)29日发表声明说，该国东萨马省的马塔里诺湾再次发生赤潮。这距离上一次宣布该地区赤潮消失仅过去四个多月。

　　今年1月中旬，该局曾发布该区域赤潮消失的消息，并解除了对该地区的贝类禁令。

　　菲渔业和水生资源局称，赤潮再次出现的原因之一是天气模式的变化。该局对马塔里诺湾贝类样本进行了检测。结果显示，每100克贝类肉中含有超过60微克的毒素，超出了监管限度。

　　为确保民众生命安全，菲渔业和水生资源局在该地区发布了赤潮警报，并提醒民众不要采集、出售和食用当地贝类海鲜。

　　此前，菲渔业和水生资源局也在萨马省的圣佩德罗湾发布了赤潮警报。根据检测结果，从该地区采集的贝类肉样本含有麻痹性贝毒素。

　　菲渔业和水生资源局要求两地地方政府加强对贝类海鲜监管，以防止民众食用受赤潮毒素污染的贝类而中毒。

　　赤潮是由某些浮游藻类大量繁殖引起的水体变色现象，是海洋生态系统中的异常现象。(完)

(责编：崔越、刘洁妍)

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