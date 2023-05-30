中新网5月30日电 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国艾奥瓦州达文波特市的一栋公寓楼当地时间28日发生部分坍塌，据该市消防部门29日最新消息，救援人员已经从楼内救出8人。目前暂不清楚有多少人失踪，未发现人员死亡。

据报道，达文波特消防队长迈克·卡尔斯滕(Mike Carlsten)表示，虽然“没有已知人员被困在该设施内”，但29日早上，他们带着搜救犬的救援队仍在搜寻。他说没有人员死亡报告。

卡尔斯滕还表示，“这座建筑在结构上仍然不稳固，对响应人员构成了风险”。消防部门已经从救援行动转向恢复行动，现场安排了结构工程师。

当地预计将于当地时间30日对该倒塌建筑实施拆除。目前，尚不清楚有多少人下落不明或有多少居民流离失所。

救援人员于28日下午4点55分左右出动，前往名为“达文波特”(The Davenport)的公寓楼。卡尔斯滕说，建筑物的后部部分倒塌并与结构的其余部分分离。

“我住在它旁边的大楼里，我们听到了巨大的撞击声。”该公寓楼的前租户安德鲁·索默(Andrew Sommer)说道，“不久之后，我们走到外面，看到大楼的一部分不见了。”

卡尔斯滕说，大楼坍塌导致“大量天然气泄漏”，大楼内涌出大量水。工作人员设法阻止了泄漏并继续寻找幸存者。

据报道，当地消防队表示，这座6层的建筑底层是商店，上层是公寓，它的后部发生坍塌。消防队28日营救了7人，并护送十余人离开建筑。卡尔斯滕29日表示，他们在夜间发现了第8个人并将其送往医院。

目前，坍塌发生的原因尚不清楚。但密西西比河近期迎来洪峰后，使得这座城市遭受了严重的洪水，达文波特的一些街道变成了河流。有市政府官员曾表示，他们此前收到了几份住户要求维修的投诉。

这起倒塌事故让人想起2021年发生在佛州瑟夫赛德的公寓楼倒塌事故，那次事故造成98人死亡。而就在上个月，纽约市一处停车场倒塌，造成1人死亡，至少5人受伤。

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