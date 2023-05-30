人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国艾奥瓦州一公寓楼发生部分坍塌 已有8人获救

2023年05月30日08:30 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新网5月30日电 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国艾奥瓦州达文波特市的一栋公寓楼当地时间28日发生部分坍塌，据该市消防部门29日最新消息，救援人员已经从楼内救出8人。目前暂不清楚有多少人失踪，未发现人员死亡。

　　据报道，达文波特消防队长迈克·卡尔斯滕(Mike Carlsten)表示，虽然“没有已知人员被困在该设施内”，但29日早上，他们带着搜救犬的救援队仍在搜寻。他说没有人员死亡报告。

　　卡尔斯滕还表示，“这座建筑在结构上仍然不稳固，对响应人员构成了风险”。消防部门已经从救援行动转向恢复行动，现场安排了结构工程师。

　　当地预计将于当地时间30日对该倒塌建筑实施拆除。目前，尚不清楚有多少人下落不明或有多少居民流离失所。

　　救援人员于28日下午4点55分左右出动，前往名为“达文波特”(The Davenport)的公寓楼。卡尔斯滕说，建筑物的后部部分倒塌并与结构的其余部分分离。

　　“我住在它旁边的大楼里，我们听到了巨大的撞击声。”该公寓楼的前租户安德鲁·索默(Andrew Sommer)说道，“不久之后，我们走到外面，看到大楼的一部分不见了。”

　　卡尔斯滕说，大楼坍塌导致“大量天然气泄漏”，大楼内涌出大量水。工作人员设法阻止了泄漏并继续寻找幸存者。

　　据报道，当地消防队表示，这座6层的建筑底层是商店，上层是公寓，它的后部发生坍塌。消防队28日营救了7人，并护送十余人离开建筑。卡尔斯滕29日表示，他们在夜间发现了第8个人并将其送往医院。

　　目前，坍塌发生的原因尚不清楚。但密西西比河近期迎来洪峰后，使得这座城市遭受了严重的洪水，达文波特的一些街道变成了河流。有市政府官员曾表示，他们此前收到了几份住户要求维修的投诉。

　　这起倒塌事故让人想起2021年发生在佛州瑟夫赛德的公寓楼倒塌事故，那次事故造成98人死亡。而就在上个月，纽约市一处停车场倒塌，造成1人死亡，至少5人受伤。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部