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苏丹冲突双方同意延长短期停火和人道主义安排协议

2023年05月30日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网苏丹港5月30日电 （记者谢佳君）当地时间5月29日，苏丹冲突双方代表在沙特吉达同意延长短期停火和人道主义安排协议。根据美国和沙特发表的联合声明，该协议将延长5天，旨在为人道主义援助、恢复基本服务和协商长期停火提供更多时间。

据多家媒体报道，虽然一周前签署的短期停火协议总体上降低了冲突烈度，但苏丹政府军和快速支援部队并没有完全遵守协议内容。在过去的一周里，首都喀土穆等地几乎每天都会出现零星交火。而政府军针对重要地点的空袭也没有停止，甚至还有一架飞机坠毁。冲突双方各执一词，多次相互指责对方违反协议。

有分析人士指出，停火协议效果欠佳，冲突呈现长期化趋势。已有组织号召武装平民，考虑重回武装运动路线，苏丹正在滑向内战边缘。日前，联合国秘书长苏丹事务特别代表、联合国苏丹过渡时期综合援助团团长佩尔特斯在安理会发言时就强调，要防止苏丹冲突向部落冲突演变。

5月20日，苏丹政府军和快速支援部队的代表，在美国和沙特的斡旋下达成了短期停火和人道主义安排协议。双方约定自5月22日起停火7天，并可以续签协议以延长时限。

据联合国数据，苏丹冲突目前已造成约140万人流离失所，有近35万人通过边境逃离了苏丹。

(责编：苏缨翔、常红)

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