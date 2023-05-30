新华社北京5月29日电（记者李晓明）国防部新闻发言人谭克非在5月29日的例行记者会上就第20届香格里拉对话会、中日关系等回答记者提问。

李尚福将出席第20届香格里拉对话会并访问新加坡

谭克非介绍，国务委员兼国防部长李尚福将于5月31日至6月4日应邀出席第20届香格里拉对话会并访问新加坡。会议期间，李部长将就“中国的新安全倡议”议题作大会发言，会见有关国家代表团团长。访新期间，李部长将与新政府和防务部门领导举行会见会谈。

中国国防部举办第16期拉美和加勒比高级军官研讨班

谭克非说，5月23日至6月7日，中国国防部举办第16期拉美和加勒比高级军官研讨班。本届研讨班主题为“面向未来的友好合作”，共有25个国家的54名高级军（警）官代表出席。此次研讨旨在深化中国军队与拉美和加勒比地区各国军队间的了解互信，促进中拉防务安全合作不断取得新发展，为推动构建中拉命运共同体发挥积极作用。

希望日方与中方相向而行 继续拓展海空联络机制内容

谭克非介绍，5月16日下午，国务委员兼国防部长李尚福在北京首次使用中日防务部门海空联络机制直通电话，与日本防卫大臣进行通话，就两国和两国防务关系交换了意见。

谭克非说，防务关系是中日两国关系的重要组成部分。我们希望日方与中方相向而行，落实两国领导人重要共识，继续拓展海空联络机制内容，为两国关系发展和地区和平稳定作出积极贡献。

敦促美方展现履约诚意 抓紧销毁库存化武

有记者提到，《禁止化学武器公约》第五次审议大会近期在荷兰海牙召开，美方称拟于今秋前完成销毁本国化学武器库存工作。谭克非说，《禁止化学武器公约》是全球安全治理的重要支柱。销毁化学武器是公约核心目标，也是缔约国应尽的最主要义务。按照《公约》规定，库存化武销毁应在《公约》1997年生效后10年内完成，化武销毁一再延期，严重阻碍《公约》“无化武世界”崇高目标的实现。

谭克非介绍，《公约》生效26年来，全球99%以上的库存化武已完成销毁；8个宣布库存化武的国家有7个已完成销毁。美方是当今唯一仍然拥有库存化武的国家。中方希望美方兑现有关承诺，以实际行动展现履约诚意。

谭克非说，同时，与全球库存化武销毁接近完成形成鲜明对比的是，日本遗弃在华化学武器销毁进程严重滞后，销毁计划已多次逾期。中方敦促日方增强紧迫感，加大投入，早日、干净、彻底消除日遗化武毒害。中方希望禁化武组织和国际社会对日遗化武问题加大监督核查力度，推动加快销毁进程，为建成“无化武世界”扫清障碍。

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