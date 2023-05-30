新华社成都5月29日电 5月29日，中国—阿拉伯国家合作论坛第十八次高官会在四川成都举行。

会议总结了首届中国—阿拉伯国家峰会和论坛第九届部长级会议以来各项工作进展情况，就落实中阿峰会成果、推进中阿各领域务实合作、加强论坛建设等进行深入交流，并就下阶段工作举措提出建议。

论坛中方秘书处秘书长、外交部亚非司司长王镝在发言中积极评价中阿双方在落实首届中阿峰会成果、推进中阿集体合作和论坛建设等方面取得的重要成果，赞赏阿拉伯国家加强团结自强和对话合作，祝贺叙利亚重返阿盟并回归论坛大家庭，表示中方愿同阿方携手构建中阿命运共同体，不断提升中阿集体合作水平。

阿方与会代表高度评价去年底召开的首届阿中峰会对推动阿中战略伙伴关系发展发挥了重要引领作用，表示赞赏中方一贯支持阿拉伯国家加强团结自强和集体合作，为推动地区问题解决发挥了重要积极作用，期待进一步深化阿中各领域合作，推进论坛建设，造福阿中双方人民。

同日，中阿双方还举行了第七次高官级战略政治对话，就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

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