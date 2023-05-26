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中国驻英国使馆发言人：坚决反对英国粗暴干涉中国内政

2023年05月26日16:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月26日电 （记者邢雪）5月25日，英国政府发表第52份《香港问题半年报告》，妄称中方继续违反《中英联合声明》以及国安法损害了香港法治和人权等。对此，中国驻英国大使馆发言人表示，英方报告歪曲事实、颠倒黑白，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满、坚决反对。

发言人称，香港国安法以及修改完善后的选举制度的实施，有力推动香港实现由乱到治，并进入由治及兴新阶段。当前，香港法治和经济社会稳定发展，香港居民依法享有的言论、新闻、结社等权利自由在更加安全的环境中得到更好保障。事实就在那里，岂是英方报告所能抹煞？！

发言人表示，香港在英国殖民统治时期没有民主可言，各方对此都很清楚。《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方在香港回归后对香港承担任何责任。英方反复拿《中英联合声明》说事，妄议中方治港政策，本质上是要为反中乱港势力撑腰打气，图谋继续祸乱香港。这绝不可能得逞。

发言人强调，香港是中国的香港。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。

发言人表示，我们再次敦促英方摒弃殖民心态，尊重现实，停止干涉香港事务和中国内政，停止破坏香港繁荣稳定。

(责编：燕勐、杨牧)

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