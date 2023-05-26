人民网泉州5月26日电 （谷羽桐）第三届中德科技论坛于5月24日至25日在福建泉州举办。本次论坛以“携手共创中德科技合作新未来：相互成就 共同发展”为主题，旨在搭建两国科技界人士交流与对话的民间平台。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼出席论坛并做主旨演讲。

米夏埃尔·舒曼在论坛开幕式发表主旨演讲。人民网 谷羽桐摄

在接受人民网采访时，舒曼说到：“这是我自疫情以来第一次访问中国，我衷心感谢欧美同学会和中德友好协会在三年半之后给予我们再会的契机，这也是维系中德科技合作悠久传统的重要举措。”

近年来，疫情为生物技术和医学研究方面的创新提供了极大的动力，同时也推动了免疫学研究和信使核糖核酸（mRNA）技术的飞速发展。舒曼表示，中德近年来在这些领域开展了很多成果不凡的合作项目，其中一些项目更是全球瞩目，例如复星和辉瑞（Biontech）之间的疫苗合作，亦或者是中国在伍珀塔尔建立的无锡生物制品公司。在未来，这些合作项目也将继续为中德科技合作的深化提供强劲的推动力。

在提及中德两国关系时，舒曼则认为，中国和德国之间的关系是复杂且多层次的。在经济方面，中国和德国是重要的贸易伙伴，德国是中国在欧洲最大的贸易伙伴之一，而中国是德国在全球最大的贸易伙伴。两国都能够从双边贸易中受益：德国向中国出口机械、汽车和化学品，中国则向德国出口电子品和纺织品。

市场准入、市场竞争和地缘政治因素确实影响着两国的关系。但是舒曼对两国未来在科技领域的合作做出了十分积极的预测：“从中长期来看，我们对中德科技合作的总体趋势持十分乐观的态度。”他认为，中国和德国在过去几十年的互通中已经建立起十分坚实的合作基础，而这样的基础是积极、良好且可持续的，即便存在阻碍因素，两国也必须要坚持共同合作发展，这对于两国社会的繁荣、稳定和发展有着至关重要的意义，中德两国之间的互惠互利也将会一如既往。

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