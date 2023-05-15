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澳大利亚贸易部长：“不希望与中国脱钩”

2023年05月15日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月15日电 题：澳大利亚贸易部长：“不希望与中国脱钩”

　　新华社记者徐海静 马峥

　　“澳大利亚不希望与中国脱钩，相反，我们希望扩大同中国的经贸往来。”澳大利亚贸易部长法瑞尔（中文名唐方睿）日前在北京接受新华社独家专访时作出上述表态。

　　法瑞尔是4年来首位访问中国的澳大利亚贸易部长。中国商务部部长王文涛与法瑞尔12日在京共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。

　　法瑞尔在专访中表示，中国政府一直致力于提高本国人民福祉，在这个过程中，澳大利亚也可以发挥支持作用。中国多年来一直是澳大利亚最大贸易伙伴，澳大利亚则是中方重要的大宗商品提供方。

　　法瑞尔对刚刚过去的“五一”假期中国民众爆发的旅游热情印象深刻。他认为，旅游业回暖不仅对中国是好消息，对澳大利亚以及世界各国也都是好消息。

　　“新冠疫情大流行期间，全世界旅游业都遭受损失。现在，中国游客重新开始旅游，我们相信澳大利亚优质的旅游资源将得到中国消费者的青睐。”

　　澳大利亚政府日前预测，本财年或将出现15年来首次财政盈余。法瑞尔说，这部分得益于过去12个月澳大利亚对外贸易的强劲增长。

　　“财政盈余从何而来？我们必须扩大外贸，包括进一步巩固与中国的经贸关系。”法瑞尔强调，澳大利亚与亚洲国家有着紧密联系，希望不断加强这种联系。

　　法瑞尔还说，澳大利亚政府致力于减少化石能源的使用，构建低碳社会，澳中可以在清洁能源等领域加强合作。（参与记者：郭沛然）

(责编：崔译戈、杨牧)

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