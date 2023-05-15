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美国首次报告高传染性、耐药皮癣病例

2023年05月15日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月15日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心日前发布报告说，美国纽约市报告两例高传染性、抗真菌药耐药的皮癣病病例，这是美国首次确认发现此类皮癣病例。

　　纽约市报告的两个病例都是成年女性，相互之间没有流行病学上的关联。她们分别于2021年夏天和2022年夏天身体出现大面积瘙痒性皮疹症状。其中一名患者没有国际旅行史，这表明在美国可能已出现社区传播。

　　据介绍，纽约市的皮肤科医生在2月28日向公共卫生部门通报了相关情况，这两名患者口服抗真菌药物特比萘芬治疗后症状没有改善。医生最初推测她们是被一种新发现的皮肤癣菌感染所致，此后经实验室鉴定确认。

　　据美疾控中心介绍，这种皮肤癣菌感染具有高度传染性，其特征是小腿、大腿、面部等部位大面积发炎、瘙痒，出现斑块。这种感染可能与误用和滥用局部抗真菌药和皮质类固醇药物相关。特比萘芬是治疗皮癣的常用药物，但这种新型皮肤癣菌通常对此药耐药。此前，亚洲、欧洲和加拿大曾报告这种新型皮肤癣菌感染病例。

　　美疾控中心表示，公共卫生部门加强传染病监测和病毒检测能够帮助发现和监测这种皮肤癣菌的传播。加强抗菌药物管理对于尽量减少处方和非处方抗真菌药和皮质类固醇药物的误用和滥用至关重要。

(责编：崔译戈、杨牧)

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