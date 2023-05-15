中新网5月15日电（甘甜）监控多国领导人电话、使用高级网络攻击武器“窥探”多国公民隐私、短短30天窃取近千亿条互联网数据……这个国家，就是全球头号“黑客帝国”——美国。近日，随着一份联合调查报告发布，美国的监听丑闻再添实锤。

其一，无视规则肆意攻击。2010年，美国情报机构使用“震网”病毒攻击伊朗核设施，导致伊朗近五分之一的核离心机被摧毁，20多万台计算机被感染，打开了网络战的“潘多拉魔盒”。此后，“毒曲”“火焰”等恶意软件也被证实，均与美国代号为“奥林匹克”的重点网络攻击工程计划有关。

其二，煽风点火制造动乱。作为美国间谍窃密活动的主要“惯犯”，美国中央情报局(CIA)频繁运用多种手段，在世界各地秘密策动“和平演变”和“颜色革命”，包括提供加密网络通信服务、提供断网通联服务、提供基于互联网和无线通讯的集会游行活动现场指挥工具、研发“暴动”软件等。统计显示，数十年来，其至少推翻或试图推翻超过50个他国合法政府，在相关国家引发动乱。

其三，监听成瘾盟友遭殃。长期以来，美国在全球到处“拉帮结派”，但转头就对盟友实施“无差别”监视。从“棱镜门”“脏盒”“怒角计划”“电幕行动”等一系列网络监控和攻击事件，再到五角大楼“泄密门”；从联合国秘书长到欧盟国家，再到日本、韩国、以色列等多国领导人，都成了美国的监听对象。

对于美国的网络霸凌行径，多国表示强烈抗议。德国前总理默克尔和法国总统马克龙曾公开控诉，要求美国给出解释，联合国也对美国的行为正式表示关切。

美国打着所谓“维护国家安全”的幌子肆意监听窃密，严重损害别国主权和全球互联网用户隐私，其霸权霸道霸凌本质，早已暴露无遗。美国将网络空间当作对抗阵地，破坏全球战略稳定和国际安全秩序，升高地区军事对抗风险的行径，最终只会反噬“黑客帝国”自身，贻害无穷！

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