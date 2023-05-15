新华社首尔5月15日电 韩国主流媒体近日连续报道，自20世纪50年代起，大量韩国女性遭受驻韩美军残酷的性剥削。为了维护“韩美同盟”，韩国政府放任甚至助长这些被迫的性交易。

20世纪50年代起，驻韩美军基地周边出现众多以美军为服务对象的“俱乐部”，形成所谓“基地村”。当时美军与韩国政府串通一气，使得韩国女性在强制、欺骗、绝望中被迫进行性交易。

媒体报道，韩国政府为赚取外汇，助长了“基地村”性交易。据美方1970年统计，韩国通过驻韩美军基地周边的性交易一年可赚取1.6亿美元，而当时韩国年出口创汇额约为8.35亿美元。

当时的韩国媒体一面批评“基地村”女性是“非法毒瘤”，一面又“称赞”她们是“赚美金的主力军”。

受“韩美同盟”等因素影响，韩国政府一度不允许韩国社会提及“基地村”被迫性交易问题。受害女性计划向美方提起诉讼，但前景不明朗。

本月初，《纽约时报》率先报道此事，引发韩国媒体对这一问题的再次关注。

韩国民间团体“‘基地村’女性人权连带”共同代表安金贞爱日前在接受新华社记者采访时指出，韩国政府和驻韩美军对“基地村”的形成都负有责任。韩国政府对美国言听计从，为“基地村”的形成提供了温床，这些韩国女性的人权遭受侵犯。

安金贞爱告诉记者，这些受害女性的维权之路漫长而坎坷，她们遇到了超乎想象的阻力和歧视。一些人声称替这些受害者伸张正义有损“韩美同盟”。

“韩国女性在‘基地村’受性剥削这一问题显示出‘韩美同盟’关系的不平等，这归根结底是人权受到侵害的问题。”安金贞爱说。

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