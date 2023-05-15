人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国“盟友”的代价：韩国女性沦为牺牲品

2023年05月15日20:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社首尔5月15日电 韩国主流媒体近日连续报道，自20世纪50年代起，大量韩国女性遭受驻韩美军残酷的性剥削。为了维护“韩美同盟”，韩国政府放任甚至助长这些被迫的性交易。

　　20世纪50年代起，驻韩美军基地周边出现众多以美军为服务对象的“俱乐部”，形成所谓“基地村”。当时美军与韩国政府串通一气，使得韩国女性在强制、欺骗、绝望中被迫进行性交易。

　　媒体报道，韩国政府为赚取外汇，助长了“基地村”性交易。据美方1970年统计，韩国通过驻韩美军基地周边的性交易一年可赚取1.6亿美元，而当时韩国年出口创汇额约为8.35亿美元。

　　当时的韩国媒体一面批评“基地村”女性是“非法毒瘤”，一面又“称赞”她们是“赚美金的主力军”。

　　受“韩美同盟”等因素影响，韩国政府一度不允许韩国社会提及“基地村”被迫性交易问题。受害女性计划向美方提起诉讼，但前景不明朗。

　　本月初，《纽约时报》率先报道此事，引发韩国媒体对这一问题的再次关注。

　　韩国民间团体“‘基地村’女性人权连带”共同代表安金贞爱日前在接受新华社记者采访时指出，韩国政府和驻韩美军对“基地村”的形成都负有责任。韩国政府对美国言听计从，为“基地村”的形成提供了温床，这些韩国女性的人权遭受侵犯。

　　安金贞爱告诉记者，这些受害女性的维权之路漫长而坎坷，她们遇到了超乎想象的阻力和歧视。一些人声称替这些受害者伸张正义有损“韩美同盟”。

　　“韩国女性在‘基地村’受性剥削这一问题显示出‘韩美同盟’关系的不平等，这归根结底是人权受到侵害的问题。”安金贞爱说。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部