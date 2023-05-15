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外交部发言人：叙利亚重返阿盟是一件值得高兴的事

2023年05月15日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月15日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人汪文斌15日表示，叙利亚重返阿盟是一件值得高兴的事，符合阿拉伯国家长远利益。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，阿盟特别外长会同意叙利亚重返阿盟，引发各方关注。美方官员称，美叙关系不会正常化，美对叙制裁仍然全面有效。有评论称，叙利亚重返阿盟是美国不愿看到的，尽管华盛顿明显不悦，叙利亚朝着结束长达十余年的孤立局面迈出了重要一步。请问发言人对此有何评论？

　　汪文斌表示，叙利亚重返阿盟，有助于阿拉伯国家加强团结自强，有利于阿拉伯世界加快发展振兴，也有利于促进中东地区和平稳定，符合阿拉伯国家长远利益。

　　汪文斌说，无论从哪个角度看，叙利亚重返阿盟都是一件值得高兴的事，但偏偏个别国家是个例外。美国毫不掩饰地批评、施压，美国务院发言人公开反对阿盟重新接纳叙利亚，反对美国盟友与叙利亚实现关系正常化，还有美国议员甚至对阿盟进行公开谴责。“事实上，正是由于美国的施压和制裁，叙利亚在过去12年中饱受战乱之苦，有关灾难性后果延续至今。”

　　“叙利亚重返阿盟再次证明，当华盛顿投下的阴影变小了，和平的曙光就更大了。”汪文斌说，美国等少数国家把自己主导的游戏叫“规则”，把颠覆他国政权叫“春天”，对一切不符合自己霸权私利的行为加以谴责，这种扭曲的“政治正确”已经不再适用了。

　　“我们注意到，叙利亚外交部在最新声明中强调‘对话、相互尊重和阿拉伯国家共同利益’，这说出的是地区国家的共同心声。我们相信，在各方共同努力下，阿拉伯国家必将实现团结振兴。”他说。

(责编：牛镛、杨光宇)

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