新华社北京5月15日电（记者郑明达）5月15日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的厄立特里亚总统伊萨亚斯举行会谈。

习近平指出，中国和厄立特里亚传统友谊深厚。今年5月24日，两国将迎来建交30周年纪念日。30年来，中厄始终相互信任、相互支持。中方从战略高度和长远角度看待和发展中厄关系，是厄方可信赖的朋友。面对当前充满不稳定性、不确定性的国际形势，发展好中厄关系不仅符合两国共同和长远利益，也对维护地区和平和国际公平正义具有重要意义。中方愿同厄方深化两国朋友加同志的亲密友好关系，推动中厄战略伙伴关系不断迈上新台阶。

习近平强调，中方赞赏厄方长期坚持独立自主的外交政策，坚定支持厄立特里亚探索符合本国国情的发展道路，坚定支持厄方维护自身主权、安全、发展利益，反对外部干涉厄内政、强加单边制裁。中方愿同厄方开展治国理政经验交流，继续相互支持，共同反对单边主义和霸凌行径，维护两国和广大发展中国家共同利益。中方愿同厄方利用共建“一带一路”、中非合作论坛、“非洲之角和平发展构想”等框架和平台，推进互利合作，实现共同发展。中方鼓励和支持中资企业赴厄投资兴业，愿同厄方探讨加强基础设施建设、电信、农业、矿业、渔业等领域合作，继续实施好援厄医疗队、高级农业专家等项目。感谢厄方为中方近期撤离转移在苏丹中国公民提供支持和协助，这再次彰显了中厄两国患难与共、互帮互助的深厚情谊。双方要采取更多措施，密切人文交流和人民感情。

习近平指出，无论形势如何发展，相互尊重、相互理解、相互支持、相互帮助始终是中非友好的底色和主线，中非合作在南南合作和国际对非合作中发挥着重要引领作用。非洲是大有希望的热土。新形势下，中非比以往任何时候都更需要加强团结合作，共克时艰。中方愿同非方一道弘扬传统友好，巩固战略互信，以中国高质量发展和中国式现代化为非方提供新机遇，推动中非务实合作走深走实，取得更多新成果，推动构建更加紧密的中非命运共同体。

伊萨亚斯深情忆及他同中国半个多世纪的特殊情缘，表示厄立特里亚人民永远不会忘记中国人民为厄赢得独立和解放提供的宝贵精神和物质支持。中国是伟大的国家。新中国成立以来，从一穷二白崛起成为世界大国，为人类和平与发展作出了杰出贡献。中国始终占据道义制高点，为解决世界面临的挑战提出中国方案，在国际上主持公平正义，鼓舞着那些寻求独立和发展的发展中国家。任何遏制打压中国发展的企图都必将失败。当前国际秩序演变处于关键时期，非洲国家仍面临霸权主义和各种不公平不公正待遇，国际社会更加期待并相信中国将为人类发展进步和国际公平正义作出更大贡献。厄方希望同中方加强合作，相信厄中战略伙伴关系将助力厄实现国家经济社会发展。

会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为伊萨亚斯举行欢迎仪式。

伊萨亚斯抵达时，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中厄两国国歌，天安门广场鸣放21响礼炮。伊萨亚斯在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为伊萨亚斯举行欢迎宴会。

王毅、秦刚等参加上述活动。

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