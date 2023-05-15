新华社曼谷5月15日电（记者宋宇 林昊）泰国选举委员会15日上午发布国会下议院选举非正式计票结果，同为反对党的远进党和为泰党合计赢得下议院过半数席位。

泰国选举委员会主席伊提蓬在当日新闻发布会上说，99.18%的选票已计票完成，非正式结果显示，远进党拿下151席，成为国会下议院第一大党。为泰党紧随其后，获得141席。

由现任副总理兼卫生部长阿努廷领导的自豪泰党以71席位列第三，现任副总理巴维领导的人民国家力量党获得40席。总理巴育所在的泰国人团结建国党获36席，老牌政党民主党获25席。

泰国14日举行国会下议院选举，改选下议院全部500个议席。伊提蓬表示，本次选举投票率超过75%，选举委员会将在60天内公布正式选举结果。

远进党在此次选举中表现突出，一举拿下首都曼谷33个选区席位中的32席，并在为泰党的传统票仓清迈地区获绝对优势。远进党党魁皮塔15日中午在新闻发布会上表示，远进党准备联合为泰党等政党组成联合政府。五个党目前已占下议院308个席位。

新一届国会成立后，国会主席将召集上下两院全部750名议员就各政党推举的总理候选人进行表决，获得上下议院全部议席半数以上的候选人当选总理。

2014年，泰国军方发动政变，时任陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，而后出任总理。2019年，巴育经国会选举继续担任总理。今年1月，巴育正式加入泰国人团结建国党，并被该党提名为下届总理候选人。

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