新华社苏丹苏丹港5月14日电（记者王丙飞）联合国方面14日表示，苏丹武装部队与快速支援部队的冲突已造成至少676人死亡。苏丹民航局13日宣布该国领空关闭时间将延长至本月23日。

联合国人道主义事务协调办公室14日发布报告说，集中在苏丹首都喀土穆及周边地区的冲突已持续30天，造成至少676人死亡、5576人受伤。自4月15日苏丹冲突爆发以来，超过93.6万人流离失所，其中包括进入邻国寻求庇护的约20万人。

该报告还表示，自4月中旬以来，喀土穆居民一直面临严重的粮食短缺。据联合国估计，今年将有约1580万苏丹民众需要人道主义援助，这一数字约占苏丹人口三分之一，并可能继续上升。

苏丹民航局13日在一份通告中说，喀土穆国际机场的空中导航系统受到冲突影响，苏丹领空关闭时间将延长至本月23日，但人道主义援助和外国公民撤离不受限制。社交媒体上的视频显示，喀土穆国际机场的廊桥、大厅等均遭到破坏。

苏丹武装部队与快速支援部队11日在沙特港口城市吉达就避免平民伤亡达成原则协议。然而，冲突双方均指责对方违反协议内容，武装冲突仍在继续。苏丹武装部队14日指责快速支援部队在喀土穆附近恩图曼市的一座教堂枪杀基督徒；快速支援部队否认该指控，称武装部队是幕后黑手，并呼吁对此事件进行独立调查。

自4月15日以来，苏丹武装部队与快速支援部队在喀土穆和其他地区发生武装冲突，双方互相指责对方挑起冲突。（参与记者：李芮）

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