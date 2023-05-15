新华社乌鲁木齐/阿斯塔纳5月15日电 通讯：中哈边境上的“跨国握手”

新华社记者王科文 赵戈 张继业

在中哈国境线的地面上，分别刷上了红蓝两色并标注中国、哈萨克斯坦两国国名。站在这里伸出手，游客就可以体验到“跨国握手”的奇妙。

这里是中哈霍尔果斯国际边境合作中心最吸引人的“打卡地”。不出国就能“跨国”，和外国朋友面对面洽谈业务，买特产能免税，还能让外国友人体验中国文化——新华社记者分别从新疆乌鲁木齐和哈萨克斯坦最大城市阿拉木图赶到霍尔果斯，实地感受这里跨国交流合作的热度。

霍尔果斯，蒙古语意为“驼队经过的地方”，哈萨克语意为“积累财富的地方”，位于新疆西部伊犁哈萨克自治州，曾为古丝绸之路要冲。这个中哈边境城市如今拥有霍尔果斯口岸、中哈霍尔果斯国际边境合作中心、霍尔果斯经济开发区、霍尔果斯综合保税区等多处“地标”。

中哈霍尔果斯国际边境合作中心总面积5.6平方公里。在这个全封闭区域内，两国公民和第三国公民不用办签证即可凭护照或出入境通行证等有效证件出入，面对面洽谈、交易、购物和旅游。

在合作中心的边检查验区域，即便人员往来非常繁忙，记者看到通关过程依然井然有序，从两边通关都挺方便快捷。合作中心依托“区位、政策、开放”优势，聚焦外贸产业、免税购物、离岸金融、跨境旅游、国际会展等特色产业，吸引了各国人士。

截至5月上旬，合作中心今年已迎来旅客近60万人次，日均4000余人次。在刚刚过去的“五一”假期，这里更是出现了边境游、购物游的客流高峰，5月1日旅客达2万余人次。

哈萨克斯坦商人莫迪尔·茹马什从事跨境电商贸易，刚刚进驻合作中心近4个月。她曾在中国工作6年，中文非常流利，还去过全球40多个国家和地区。

“我非常看好合作中心的未来，这几个月我已感受到了迅猛的发展势头。”她告诉记者，自己正在遴选中国优质商品，准备引入哈萨克斯坦市场。“我们做跨境贸易，尤其看重面对面的交流和政策支持，合作中心提供了绝佳机会。”

新疆美瑧国际贸易有限公司总经理巴吾江·赛别克已在合作中心工作了近十年。从吉尔吉斯斯坦蜂蜜、哈萨克斯坦糖果到俄罗斯巧克力，他已把不少海外优质商品引入国内市场。

“我每年都会去几个中亚国家考察，也在当地有着合作多年的伙伴。”巴吾江告诉记者，他对霍尔果斯的发展潜力非常有信心。

同合作中心的很多“常驻客”一样，他们二人十分关注中国－中亚峰会的重要消息，期盼这场盛会为中国同中亚国家务实合作带来更多利好。

除了如火如荼的外贸合作、免税购物，合作中心同样也是文化交流的窗口。

游客阿代·苏莱曼诺夫居住在哈萨克斯坦扎尔肯特，距霍尔果斯不到30公里，两天内两次来到合作中心的中国文化馆参观。他告诉记者，因为非常喜欢中国文化，所以自己参观后又带上好朋友再来体验，“我强烈推荐我的同胞们都来这里打卡游玩”。

合作中心近期还开展了中哈两国跨境半程马拉松赛、马戏嘉年华、国潮汉服秀等活动，为游客们送上了文旅融合的“大餐”。

(责编：燕勐、刘叶婷)