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德班孔院中国茶文化体验中心献礼非洲旅游大会

2023年05月15日16:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月14日电 （记者邹松）当地时间5月8日—5月11日，南非德班国际会展中心迎来一年一度的非洲旅游大会。来自21个国家的旅游行业从业者汇聚在此，共商合作，共谋发展。与以往不同，今年的非洲旅游大会飘来了一缕遥远东方的茶香。来自德班理工大学孔子学院的老师们以中国最古老的待客之道——茶，作为迎宾礼仪，热情欢迎来自非洲各个国家和地区的友人们。由德班理工大学孔子学院筹建的中国茶文化体验中心凭借其独特的茶室设计和丰富的茶文化体验活动，吸引了众多游客和媒体的目光。

外国游客在中国茶文化体验中心感受中国文化 。德班孔院供图

作为南非首个中国茶文化体验中心，中国传统茶艺在这一极具特色的非洲旅游文化盛宴上精彩亮相，形成别具一格的文化碰撞。在这古香古色的茶室里，茶香弥漫，琴声悠扬。美轮美奂的茶具、行云流水的茶艺和典雅的古筝演奏共同构成了一幅传统文化之画卷。参观者们在近距离体验茶艺的同时，还亲身感受到了中国茶文化的独特魅力与韵味。

此外，非洲旅游大会的官方应用手机软件还为德班孔院的茶室开设了独立的介绍窗口，提供详细的茶室介绍和茶文化知识。参观者可以通过手机直接欣赏茶室家具的精美图片，浏览中国茶文化的历史、分类和茶的功效，增进了参观者对茶文化的深入了解。

(责编：艾雯、常红)

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