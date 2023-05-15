从云南昆明到老挝万象对开的中老铁路国际旅客列车，5月13日开行满月。一个月来，通过中老铁路出入境的客流多不多，呈现哪些特点？一起来看最新发布的数据。

出入境共13310人次 来自28个国家和地区

中老铁路国际旅客列车开行一个月来，共计发送跨境列车30对，边检部门验放出入境人员13310人次。从地域来看，这些出入境旅客分别来自28个国家和地区，其中，来自中国、老挝和泰国的旅客人数居多。从出入境的情况来看，入境7024人次，出境6286人次，入境人数比出境人数多11.7%。入境的外籍旅客中大多是来中国旅游、留学和考察市场的。

从中国出发，搭乘中老铁路前往老挝旅游、探亲，或中转前往其他国家的旅客数量也在稳步增长。

中国旅客 邓玉玲：坐飞机还是挺不方便的，现在带着小朋友就一起了，小朋友在火车上活动相对来说要自由很多。

优化服务 提升中外旅客出行体验

为确保口岸高效顺畅通关，铁路和边检部门结合旅游团多、老年旅客多等客流特点，不断优化服务措施。国际列车上的乘务员们，也在细节处用心服务着中外旅客，守护这条友谊之路。

中老铁路国际一组列车长 赵莹静：针对不同的外籍旅客，他们这些手势并不一定是通用的，就比如说一个大拇指，我们都知道它是表示的是“好”，但是这个对于东欧国家的人来说，这个大拇指是有挑衅的意思，这些就要严谨地去学习的每一个细节。

列车员依波逢来自西双版纳，曾经在老挝国立大学留学。如今，家门口的火车直通老挝万象，她既可以用傣家话为老乡介绍老挝的美景美食，也能用熟练的老挝语向老挝游客介绍中国的风土人情。

中老铁路国际一组列车员 依波逢：用自己所学的老挝语去服务更多的老挝籍旅客，我觉得是特别开心的事情。

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