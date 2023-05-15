人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中老铁路国际旅客列车开行满月 出入境超13000人次

2023年05月15日15:59 | 来源：央视新闻客户端
小字号

从云南昆明到老挝万象对开的中老铁路国际旅客列车，5月13日开行满月。一个月来，通过中老铁路出入境的客流多不多，呈现哪些特点？一起来看最新发布的数据。

出入境共13310人次 来自28个国家和地区

中老铁路国际旅客列车开行一个月来，共计发送跨境列车30对，边检部门验放出入境人员13310人次。从地域来看，这些出入境旅客分别来自28个国家和地区，其中，来自中国、老挝和泰国的旅客人数居多。从出入境的情况来看，入境7024人次，出境6286人次，入境人数比出境人数多11.7%。入境的外籍旅客中大多是来中国旅游、留学和考察市场的。

从中国出发，搭乘中老铁路前往老挝旅游、探亲，或中转前往其他国家的旅客数量也在稳步增长。

中国旅客 邓玉玲：坐飞机还是挺不方便的，现在带着小朋友就一起了，小朋友在火车上活动相对来说要自由很多。

优化服务 提升中外旅客出行体验

为确保口岸高效顺畅通关，铁路和边检部门结合旅游团多、老年旅客多等客流特点，不断优化服务措施。国际列车上的乘务员们，也在细节处用心服务着中外旅客，守护这条友谊之路。

中老铁路国际一组列车长 赵莹静：针对不同的外籍旅客，他们这些手势并不一定是通用的，就比如说一个大拇指，我们都知道它是表示的是“好”，但是这个对于东欧国家的人来说，这个大拇指是有挑衅的意思，这些就要严谨地去学习的每一个细节。

列车员依波逢来自西双版纳，曾经在老挝国立大学留学。如今，家门口的火车直通老挝万象，她既可以用傣家话为老乡介绍老挝的美景美食，也能用熟练的老挝语向老挝游客介绍中国的风土人情。

中老铁路国际一组列车员 依波逢：用自己所学的老挝语去服务更多的老挝籍旅客，我觉得是特别开心的事情。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部