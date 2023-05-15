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共建“一带一路”！中国同中亚国家务实合作持续深化

2023年05月15日15:55 | 来源：央视新闻客户端
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5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西西安举行。 当前，中国同中亚国家各领域务实合作持续深化，中亚地区已成为高质量共建“一带一路”的示范区。

陕西西安：新开两条中亚航线 "空中丝路"不断织密

昨天陕西西安至土库曼斯坦首都阿什哈巴德的国际航线首飞。5月18日西安还将首开至塔吉克斯坦首都杜尚别的国际航线，至此西安也将成为全国唯一一座率先通航全部中亚五国的城市。今年以来，西安已相继开通至乌兹别克斯坦首都塔什干、吉尔吉斯斯坦首都比什凯克、哈萨克斯坦首都阿斯塔纳等地的客运航线，“空中丝绸之路”不断织密。

新疆：今年前4月开行中欧班列数量再创新高

铁路方面，今年前4个月，新疆开行的中欧（中亚）班列数量创出历史新高。其中，阿拉山口铁路口岸进出境中欧（中亚）班列2129列，同比增长12.82%；霍尔果斯铁路口岸进出境中欧（中亚）班列2485列，同比增长14.8%，亚欧黄金通道作用日益突显。

中国铁路乌鲁木齐局阿拉山口站运转车间副主任 刘军平：我们使用了信息化系统与海关的数据的互联互通，从而实现了从报关审核到车辆出境的无缝衔接，缩短了中欧班列在我们口岸站的停留时间。

中哈物流合作走出跨境陆海联运"新丝路"

在江苏连云港，中亚国家货物连上了从太平洋扬帆起航的出海口。这几天，一列装有约2200吨乌兹别克斯坦钾肥的中欧班列抵达中哈（连云港）物流合作基地。通过“零等待”“零污染”“零货损”的转关监管模式，这批货物第一时间搭乘连云港海运班轮发往东南亚。如今，乌兹别克斯坦等国化肥经由连云港发往日本、韩国和东南亚等国已成为常态。哈萨克斯坦过境中国进口的日用消费品以及出口的矿产品、粮食等优势贸易商品，80%以上也通过连云港口岸集散分拨。

连云港中哈国际物流有限公司副总经理 阿孜：自从有了中哈（连云港）物流合作基地，哈萨克斯坦出口自己的农产品、矿产品变得更方便了。同时，东南亚等国的产品也能更快捷进入哈萨克斯坦。

作为“一带一路”国际经贸合作首个落地的实体平台项目，中哈连云港物流项目运营近10年，已实现对中亚地区主要站点全覆盖。过境货品种类从最初的汽车配件、电子元器件，扩大到建材、家居、机电、粮食、矿产、化工材料等众多领域。国际集装箱在连云港的过境时间也由原来4天以上缩短至1天以内。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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