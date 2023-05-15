【环球时报特约记者 柳玉鹏】中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统将应邀与会。另外，其中四国总统将对中国进行国事访问。中亚国家对峰会高度重视，并强调与中国发展友好合作关系的重要性。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫近日接受中国媒体的专访。该国《阿斯塔纳时报》14日在引述相关报道时表示，托卡耶夫强调两国经济关系的重要性，承认中国作为哈萨克斯坦主要贸易伙伴之一的关键作用。托卡耶夫还强调了哈中两国持久的战略伙伴关系，称中国在哈萨克斯坦外交政策中占有非常重要的位置，他认为双边关系是“公开和真诚的”。托卡耶夫还表示，中亚与中国的合作也大有可为。他对即将举行的峰会抱有很高的期望，这是31年前哈中两国建立正式外交关系以来的首次此类峰会。

土库曼斯坦国家通讯社14日报道称，该国总统别尔德穆哈梅多夫收到了参加中国—中亚峰会的邀请，他感谢中国领导人的邀请，强调稳步发展和加强与中国的关系。别尔德穆哈梅多夫表示，土中两国正在经贸、能源以及其他领域进行富有成效的合作。

吉尔吉斯斯坦“stanradar”网站13日引述该国政治分析家谢斯塔科夫的话称，近30年来，中国成为中亚的主要贸易和经济伙伴之一，通过实施“一带一路”项目，为该地区各国融入世界经济做出了巨大贡献。中国领导人不断强调致力于国家和平发展的官方路线，这对与吉尔吉斯斯坦和其他中亚国家建立睦邻友好关系产生重大影响。这一立场对上合组织的理念产生了积极影响，因为对中国来说，为和平而合作是该组织框架内全面伙伴关系和战略协作的重要组成部分。

《哈萨克斯坦新闻报》14日报道称，此次峰会将首次以“5+1”模式在西安这座具有里程碑意义的城市举行。哈萨克斯坦的中国问题专家卡乌凯诺夫称，对中国来说，这是一个充满意义的重大事件。选择西安并非偶然，这是中国开启古代丝绸之路的地方。同时，西安被中国领导人视为与中亚合作的主要枢纽，集中了科学、教育、物流、商业等方面的机会，有助于中国与中亚国家开展合作项目。中国和中亚将在峰会期间签署新的协议。在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，中国提出了与中亚邻国的合作新架构。

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