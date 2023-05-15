新华社索非亚5月15日电 专访：任何与中国“脱钩”的举动都将影响世界稳定——访保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫

新华社记者林浩

保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫日前在首都索非亚接受新华社记者专访时说，中国是世界经济的“稳定器”，任何试图与中国“脱钩”的举动都将影响世界的稳定。

扎哈里耶夫表示，世界各国都已经深刻融入到经济全球化中，只有加强双边及多边合作才符合经济规律并实现利益最大化。

他指出，极少数国家提出“与中国脱钩”，是企图借此要挟中国、谋取更多好处及筹码。但这些国家的许多企业并不认同，而是继续与中国在经济社会各领域保持合作。对华贸易也在持续增长。

国际货币基金组织近期预测，2023年中国经济增速为5.2%，对世界经济增长的贡献率将为约三分之一。扎哈里耶夫认为，近年来，中国一直是世界经济的火车头，包括国际货币基金组织、世界银行等在内的国际机构都对中国经济发展持积极预期。中国经济健康发展有助于化解世界经济面临的增长放缓、通货膨胀上升等风险。

他强调，在全球数字化浪潮中，中国科技蓬勃发展，在许多领域取得长足进步。中国民众购买力增强，生活水平持续上升，这让拥有14亿人口的中国市场释放出巨大活力。庞大的消费市场和稳健的经济增长让世界看到中国经济的发展潜力和广阔前景。

扎哈里耶夫表示，自2012年中国-中东欧国家合作机制成立以来，中东欧国家和中国的经贸合作取得众多成果。比如，得益于与中国合作，希腊的比雷埃夫斯港已成为地中海领先的集装箱港口。欧洲众多国家都在积极寻求进一步与中国发展经济伙伴关系，加强与中国在经济、科技等领域的合作。

扎哈里耶夫认为，随着中东欧国家与中国的合作持续深入，保中双边经贸关系将迎来更大发展机遇，两国之间经济合作潜力巨大。他表示，保加利亚对市政、道路等基础设施建设有巨大需求，而中国在这些领域有丰富经验，期待中国企业能助力保加利亚基础设施及能源等领域建设。

扎哈里耶夫告诉记者，他将于近期启程前往中国参加第三届中国-中东欧国家博览会，对即将开始的“中国行”充满期待。

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