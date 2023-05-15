西门樵

日前，当阿拉伯国家联盟欢迎叙利亚重返地区大家庭、沙特与叙利亚恢复中断多年的外交关系后，美国再次逆流而动，试图从中作梗，为中东地区实现和平稳定不断制造障碍。美国政府一方面公然对阿盟重新接纳叙利亚提出“批评”，另一方面继续延长对叙利亚的单边制裁措施。与此同时，美军对叙利亚石油资源的掠夺行径仍然持续。

当前，叙利亚问题正在迎来政治解决的重要窗口期。面对这场延宕12年之久、造成至少35万人失去生命、1400万人急需人道援助的人道主义危机，美国一次又一次地将霸权利益凌驾于别国主权、安全和发展利益之上，再次暴露其“假人权、真霸权”的虚伪“双标”行径——频繁进行军事干预，肆意非法驻军并掠夺石油、粮食等重要物资，滥施单边制裁……美国的霸权行径将叙利亚人民生活一步步推入水深火热之中。更为恶劣的是，今年2月叙土边境地震发生后，美国迫于国际舆论压力，在已过72小时黄金救援期后才临时松动对叙部分制裁，美方非法单边制裁极大削弱了叙应对灾害的能力，对叙利亚民众的生存权和发展权造成严重侵害。

叙利亚危机发生的12年来，叙普通民众的安全感大幅下降，公共基础设施遭到损毁，大量资本避险外逃，物价水平不断攀升。叙利亚战争爆发后，美国政府禁止美国人向叙利亚提供商业服务和投资，金融系统也禁止受理源自叙利亚的美元交易。2019年，美国进一步推出所谓“凯撒法案”，阻止非美国人与叙利亚政府及其在叙利亚的盟友开展包括石油、航空、军事和建筑行业的合作。这些霸权行径不断推高叙利亚通货膨胀水平，给叙利亚人民日常生活造成严重影响。与此同时，美国施加单边制裁，频繁盗运石油、粮食等叙利亚物资，加剧叙国内能源和粮食紧缺，致使叙利亚民生雪上加霜。

不久前，叙利亚外交部发表声明指出，如果不是美国及其盟友对叙利亚反对派武装和恐怖组织进行资金和武器支持，这些组织也不会大量杀害叙利亚人民，大肆破坏叙利亚基础设施和社会文明。叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班也曾表示，除了对叙利亚实施非法制裁外，美国还占领着叙利亚北部和东部部分地区，窃取石油、天然气和小麦，每天都有数十辆坦克和卡车离开叙利亚领土前往美国在伊拉克北部的军事基地。另外，美国声称在叙利亚北部的军事存在是为了打击恐怖主义势力，而事实恰恰相反，他们是在阻挠和破坏中东地区的稳定和和平。

美国介入叙利亚危机并引发战争，从物质、精神等多个方面严重扰乱了叙利亚正常社会秩序，将每一个叙利亚人的日常生活都带入泥潭。不仅如此，美国还百般阻挠其他国家与叙利亚发展正常关系，破坏其他国家政治解决叙利亚危机的努力，丝毫不顾叙利亚及其邻国和中东国家的安全关切与切身利益，希望以叙利亚危机长期化为自身霸权服务，不断为中东地区和解进程注入消极力量。正如叙利亚政治分析人士所指出的，美国在叙利亚问题上的所作所为，充分暴露了霸权霸道霸凌的本质。

12年来，叙利亚人民饱受战争与动荡之苦，也认清了霸权对人权造成的无尽伤害，美式霸权应为叙利亚人道主义危机负责。在中东地区迎来和解与团结大潮的背景下，美国必须认清形势、尊重民意，放弃傲慢与偏见，放下地缘政治算计和维护霸权的私利，立即解除对叙利亚的所有非法单边制裁，立即结束在叙非法驻军和掠夺行径，停止人为制造人道主义灾难，切实遵守联合国宪章宗旨原则和国际法准则，切实尊重别国主权独立和领土完整，还叙利亚人民以真正的人权、财富、自由和尊严。

(责编：贾文婷、常红)