新华社北京5月15日电 题：深化务实合作 促进共同繁荣——期待中国-中亚峰会开启双方合作新时代

新华社记者

中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统将应邀与会。

这是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，备受国际社会关注。中亚五国及周边地区多国人士在接受新华社记者采访时表示，此次峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，将擘画中国-中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。

推动双方关系再上新台阶

峰会期间，各国元首将回顾中国-中亚关系发展历程，就中国-中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见。多国人士高度评价中国同中亚国家关系发展成果，相信此次峰会将推动彼此关系再上新台阶。

哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫说，此次峰会将开启中亚国家同中国关系新篇章，为双方睦邻友好与互利合作注入新动力，期待峰会取得重要成果。他说，中亚国家与中国的合作建立在平等相待、互利共赢基础上，哈萨克斯坦等国家都是中国对外开放的受益者。中亚国家与中国在共建“一带一路”、构建人类命运共同体等框架下进一步加强互动，将促进双方经贸合作、造福各国人民，有利于地区和平稳定。

吉尔吉斯斯坦阿拉套国际大学教授库巴内奇别克·塔阿巴尔季耶夫表示，中亚国家与中国在各领域尤其在经贸和金融等领域的联系非常紧密，近年来双方贸易额显著增长。中亚国家和中国都希望进一步加强彼此关系，相信此次峰会将推动双方关系再上新台阶。

在乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学副教授绍阿齐姆·沙扎马诺夫看来，此次峰会具有历史性意义。他尤为关注基础设施、能源、地区安全等议题。他说，中国在基础设施建设、教育、文化等多个领域的发展经验值得中亚国家借鉴，期待双方以此次峰会为契机开启合作新篇章。

“近年来，中国同中亚国家关系取得长足发展，中国的发展为地区国家实现发展繁荣提供了助力。”长期关注中国同中亚国家关系的土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说。他认为，此次峰会在双方关系发展史上具有里程碑意义，“共建‘一带一路’倡议为开展区域经济合作指明了方向，相信此次峰会将进一步推动中国与中亚国家之间的合作”。

促进务实合作进一步深化

建交以来，中国与中亚五国持续深化务实经贸合作，取得了实打实、沉甸甸的合作成果，造福各国人民。多国人士相信，此次峰会将为双方深化务实合作规划新蓝图。

“中亚各国都以不同方式参与了‘一带一路’建设，这使各方都从中受益。”库巴内奇别克·塔阿巴尔季耶夫以中吉乌铁路为例说，这条铁路建设开通后，将助力地区基础设施改善，缩短地区国家之间货物运输的时间。

塔阿巴尔季耶夫说，中国向中亚国家出口高质量商品，同时产自中亚国家的樱桃、蜂蜜、干果等高品质农产品也不断进入中国市场。加强经贸合作是当前中亚国家与中国关系发展的重要方向，“相信随着此次峰会的举行，双方合作将掀开新篇章”。

土库曼斯坦外交部国际关系研究所专家多夫列特梅拉德·马梅多夫说，中亚国家和中国之间建立的合作机制惠及所有参与方，各方对合作前景充满信心。近年来，中亚国家和中国在交通、能源等领域合作取得丰硕成果，促进了地区物流和旅游业发展。期待以此次峰会为契机，双方进一步深化合作，开展更多互惠互利的合作项目。

谈到近年来塔吉克斯坦和中国的务实合作，俄罗斯-塔吉克斯拉夫大学地缘政治研究中心主任古泽尔·迈特金诺娃说，在中方支持下，一大批促发展、惠民生的好项目在塔吉克斯坦落地生根，促进当地经济发展和战略交通设施建设。她认为，本次峰会将促进“一带一路”倡议与中亚各国发展战略对接，对中亚国家实现更大发展和进一步现代化至关重要。

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·哈桑·汗说，当前，粮食和能源危机、气候变化、恐怖主义等问题带来的挑战凸显加强合作的必要性。期待有关各方在此次峰会上就促进区域互联互通、打击恐怖主义、应对气候变化、维护地区安全等议题达成更多共识，为中国-中亚国家合作注入新动力。

维护地区及世界和平安全

面对变乱交织的世界，推进中国同中亚国家关系对双方和地区和平发展都至关重要。多国人士期待，与会各方在峰会期间就地区和国际热点问题交换意见，发出捍卫多边主义、共同维护地区以及世界和平与安全的共同声音。

俄罗斯政治评论员米哈伊尔·基里洛夫表示，维护中亚地区安全稳定与和平发展对中亚国家和俄罗斯等邻国来说非常重要。希望在此次峰会上，各方就在当前国际和地区形势下如何共同应对挑战、维护地区安全进行深入讨论。

“中国与中亚国家密切合作，对维护地区和平稳定、促进地区发展繁荣具有重要作用。”塞尔丘克·乔拉克奥卢说，如何让阿富汗稳定发展是解决阿富汗问题的关键，希望中国和中亚国家进一步合作，共同助力解决阿富汗问题。

阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米说，期待此次峰会在合作打击恐怖主义等问题上能达成更多共识。他说，中国和中亚国家间合作对相邻国家也有重要影响。当前，阿富汗正处于战后重建、百业待兴的关键时期。“期待此次峰会成果能为解决阿富汗问题带来新机遇。”

阿富汗国家职业技术学院教授赛义德·沙菲克·萨达特指出，恐怖主义、分裂主义和极端主义“三股势力”威胁中亚地区和平稳定。中国、中亚国家和阿富汗在打击“三股势力”等问题上持相同立场，在相关领域的合作惠及各国人民。期待此次峰会为中亚地区营造和平稳定的发展环境，造福包括阿富汗民众在内的地区国家人民。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何梦舒）

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