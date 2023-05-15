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中国驻慕尼黑总领馆举办“茶和天下”暨母亲节招待会

2023年05月15日10:56 | 来源：人民网-国际频道
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童德发总领事致欢迎词。（驻慕尼黑总领馆供图）
童德发总领事致欢迎词。（驻慕尼黑总领馆供图）

人民网慕尼黑5月14日电 （记者刘仲华）中国驻慕尼黑总领事童德发5月13日在馆内举办“茶和天下”暨母亲节招待会，领区巴伐利亚州政治、经济、文化、传媒等各界人士及华侨华人代表等近百人参加活动。

童德发致欢迎辞时说，值母亲节来临之际，向在场的各位母亲致以诚挚节日问候。在中国素有以茶奉母的做法，儿女们每逢佳节向母亲敬茶以示孝敬，这与今天招待会的主题相得益彰。中国是茶的故乡，茶文化起源于中国，飘香于世界，在历史上一直是中国连通世界的文化纽带，向全世界传递了“人与自然和谐共生”的中国文化内涵。总领馆愿同来宾们共庆节日，共品茶香茶韵，全方位体验中国特色茶文化。期待中德两国通过更多人文交流，增进人民之间的相互了解和友谊。

来自华星艺术团、巴伐利亚国家芭蕾舞团的艺术家们带来了茶文化讲座、茶艺展示、旗袍走秀、中国传统器乐表演以及芭蕾舞等精彩节目，接连博得满堂喝彩。慕尼黑孔子学院的老师们进行了别开生面的书法展示，吸引现场来宾踊跃参与。总领馆还提供了各具特色的中式茶点供来宾品尝。招待会气氛热烈，各界嘉宾近距离感受中国茶文化独特魅力，畅谈中西文明互鉴和中德人文交流。

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(责编：艾雯、常红)

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