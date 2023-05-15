希瓦古城位于乌兹别克斯坦西南的花拉子模州，与撒马尔罕、布哈拉同为古丝绸之路在乌兹别克斯坦境内的历史名城，1990年被列入世界文化遗产名录。

这是4月29日拍摄的乌兹别克斯坦希瓦古城。

新华社发

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