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“中国：复兴和现代化”主题研讨会在意大利米兰举行

2023年05月15日10:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马5月13日电 （记者谢亚宏）5月11日，中国驻米兰总领事馆与意中协会在米兰布雷拉国家图书馆合作举办“中国：复兴和现代化”主题研讨会。中国驻米兰总领事馆刘侃、意中协会主席阿佐利纳、布雷拉画廊和图书馆负责人布拉德伯恩及主任蓬托内、前意大利驻重庆总领馆科技专员贡佐、昂布罗修图书馆教授傅马利、特伦托大学教授卡尔迪洛、欧亚地中海研究中心主席图里和外联部主任维尔诺勒、安泰奥出版社负责人伯尼拉乌里等出席并发言。

刘侃重点介绍了中华民族伟大复兴和中国式现代化的核心内涵，结合当前国际局势和中意合作事例深入阐释其对世界的深远影响和重大意义，强调全面推进中国式现代化必将为世界提供更多发展机遇，呼吁弘扬全人类共同价值，促进世界和平与发展。

阿佐利纳介绍了意中协会创立的初衷，指出协会的宗旨在于积极推动意中人文领域交流合作，为增进双方人民的友谊搭建桥梁。

贡佐结合其在华工作6年经历，以亲身视角阐释对中国40年来巨大发展成就的看法，认为中国对创新理念的推广规模和速度是其取得飞速发展的一大关键因素。

卡尔迪洛认为，中国式现代化是实现中华民族伟大复兴的必由之路。中国在全球治理和多边领域提出诸多倡议，提倡各国以协调有序方式和平共处，对话是实现该目标的唯一途径。

傅马利指出，“中国梦”是全体中国人民特别是年轻一代的共同梦想，中国将致力于以和平途径实现更全面的发展。

(责编：艾雯、常红)

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