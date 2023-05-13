人民网里约热内卢5月12日电 （记者吴杰）在晃板上翘碗、在高空吊环中盘旋飞舞、用足尖玩转日常生活用品、以二胡演奏巴哈马乐曲……湖南省杂技艺术剧院演员表演的节目令人欣喜。5月7日至11日，中国驻巴哈马使馆同湖南省委宣传部、湖南省委外事办公室联合主办“纯粹中国·锦绣潇湘”访巴交流演出，巴哈马总理戴维斯夫妇、内阁部长及各界嘉宾千余人观看表演。

戴维斯感谢湖南为巴哈马独立50周年带来特殊礼物，对精彩演出赞不绝口，表示听到二胡演奏巴哈马乐曲太棒了，这样的文化交流促进了两国民众对彼此文化的了解和民心相通。

中国驻巴哈马大使戴庆利表示，在巴哈马欢庆独立50周年之际，湖南杂技艺术剧院访巴演出，不仅传递了友谊，推进了湖南与大巴岛友好省岛关系建设，更体现出推动全球文明倡议在巴落地的湖南力量和湖南贡献。

记者从湖南省演艺集团和中国驻巴哈马使馆了解到，作为疫情三年来湖南省派出的首支对外文化交流团队，湖南省杂技艺术剧院的演出在巴哈马大巴岛和首都拿骚共举办三场，给当地观众带来了难得的视听享受。

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