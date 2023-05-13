naze-naze项目海外代表在分享会介绍作品。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦5月12日电 （余颖、郭锦标）彩虹一样的独龙毯首次飘洋过海来到了正在举办的第九届伦敦手工艺周！5月11日，来自中国的naze naze织物工作室在伦敦Fabric X展览空间展出独龙族手工织物作品并举办了一场特别的分享会。

“Naze Naze”取自独龙语，意为“慢慢地织布”。独龙族是中国人口较少的少数民族之一，现仅有7000人左右，主要生活在云南省贡山独龙族怒族自治县独龙江乡。独龙族被称作“织彩虹的民族”，其民族服饰色彩斑斓犹如一道流动的彩虹，独龙毯也是独龙族特有的文化符号，独龙族织女擅长手工编织颜色鲜艳的独龙毯。

2015年，由北京当代艺术基金会（BCAF）与素然服装公司旗下可持续品牌klee klee共同发起的 “中国少数民族文化发展与保护－ Naze Naze独龙族”项目，将民间手工艺与创新型企业链接在一起，用当代艺术和设计，开发出符合当今审美和需求的新产品。经过多年间在当地的发展，Naze Naze团队和独龙江织女建立起了紧密的连接，探索出一种相互信赖、平等尊重、持续合作的方式。

“现在独龙族织物项目已进行到了第六期，参与生产的独龙族女性达到了38位，Naze Naze织物工作室和织女的合作也延伸到了贵州大利侗寨、四川俄亚纳西乡和云南孟连信岗佤族村落。项目所得利润均用于支持项目的可持续发展，也为她们自己的家乡和民族文化带去彩虹般的新希望。” Naze Naze海外项目负责人沈逸人表示，此次来到伦敦，许多英国艺术家、机构和公益人士都很关注项目的后续动向，后期将带领中国织女们走向更多发展平台。

中国驻英国使馆文化公参李立言在观展后表示，中国独龙族的手工织物产品中传递了很多可持续发展理念，向大家展示了中国少数民族的传统艺术和纺织手艺，也展示了中国村落的最新发展和经济创新模式，期待后续有更多发扬中国少数民族织物文化的项目出海。

据了解，伦敦手工艺周于2015年5月首次举办，创办人盖·索特是英国知名时尚和奢侈品牌经理人。该活动旨在为全球的手工艺者搭建平台，让手工艺突破品牌知名度的限制，获得更多展示机会。活动通过遍布伦敦各处的展览、工作坊、讲座，连接来自全球各地逾250名(家)手工艺人、设计师、品牌、画廊和组织。中方机构和艺术家从首届举办开始便连续参展。其中，国家对外文化贸易基地(上海)从2018年起，在伦敦手工艺周主办“技艺中国”展，集中呈现中国各地匠人和手工艺作品。今年在英国《金融时报》刊发的伦敦手工艺周专版中，独龙族织毯作为封面大图出现，成为本届手工艺周一大亮点。

(责编：艾雯、常红)