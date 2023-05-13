2023“国际中文日”英国主题活动现场杨晓光公使致辞。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦5月12日电（记者邢雪、郭锦标）5月11日，2023“国际中文日”英国主题活动在伦敦举行，本次活动是2023全英“国际中文日”系列活动的收官之作，由汉语桥俱乐部(伦敦站)、英国汉语考试委员会主办。来自6所中文培优项目七至九年级的百余名英国师生在丰富多彩的中国文化活动中感受中文的魅力。

记者在活动现场看到，共写“中文日”——中华思想文化术语描红、中国传统工艺扎绒花、吹墨梅花和筷子互动、共练“太极拳”、中国戏曲脸谱绘描等等工作坊活动吸引了大批学生的参与，孩子们拿着自己写的书法作品和画的戏剧脸谱特别兴奋，中国舞蹈和武术表演及熊猫人偶合影等互动更是为孩子们带来了一个难忘的中文体验。

英国的九年级学生汉娜用流利的中文代表同学们发言时说到：“我对中国书法最感兴趣，因为它能让我又放松又开心。我学习中文三年了，这是我做过最好的事情，因为它让我知道很多有意思的东西。”和汉娜一样，目前在英国有越来越多的学生学习中文。英国教育部中文培优项目战略总监杜可歆介绍说，中文培优项目每周为超过1万名学生提供4小时课内和4小时课外学习中文的机会，参加该计划的学生还可以参加各种中文主题活动，以帮助他们加强语言学习。

出席活动的伦敦金斯福德社区中学校长琼·戴岚表示，在不断变化的全球经济背景下，学习中国语言和文化可以为英国年轻人拓展新的可能性，使他们具备在全球竞争中所需的技能，“在不断变化的时代里，我们的年轻人可以拥有来自不同地方的朋友，变得更加亲近，从而共享未来。”

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