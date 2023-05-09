人民网讯 为庆祝北京师范大学外语学科创建一百一十周年、外国语言文学学院成立二十周年，引导新时代青年坚定理想信念、厚植爱国情怀、提升国际胜任力，由北京师范大学党委宣传部（新闻中心）、外国语言文学学院联合主办的首届“青年说中国”国际话语能力大赛于2023年5月7日晚举行。

外国语言文学学院党委书记艾忻指出，随着中国日益走向世界舞台的中央，讲好中国故事，向世界展现一个可信、可爱、可敬的中国形象成为新时代青年应该担当的使命和责任。她鼓励同学们立志作中华优秀传统文化的国际传播者，中国声音、中国形象的代言人，并预祝每一位参赛选手赛出风格、赛出水平，充分展现新时代青年的魅力。

来自北京校区和珠海校区的十名选手围绕伟大抗疫精神、新时代教育、生态文明建设、传承中华优秀传统文化等主题展开各具风采的英文演讲并回答了评委的现场提问。选手们的演讲观点鲜明、表达精准，以其优秀的表现力吸引和感染了在场的每一位观众，展现了新时代中国青年的蓬勃朝气。

评委们对各位参赛选手的精彩表现表示高度肯定，对选手们流利的英文表达、丰富的演讲内容、积极自信的风貌表示称赞。同时，评委们也向各位选手提出了宝贵的建议，如演讲时充分使用肢体语言、利用好舞台空间、注意调动观众情绪、结合自身经历提升演讲的说服力等。

大赛评选出特等奖1名，一等奖1名，二等奖2名，三等奖2名，优秀奖2名。来自外国语言文学学院的魏思羽同学荣获特等奖，宋珊瑚同学荣获一等奖。到场嘉宾分别为获奖同学颁奖。

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