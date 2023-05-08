人民网讯 5月6日，北京师范大学外语学科创建一百一十周年暨外国语言文学学院成立二十周年庆祝大会在英东学术会堂举行。

北京师范大学副校长康震在致辞中表示，北京师范大学外语学科自1912年创建以来，已经形成了以外国语言文学研究为基础、理论研究与实践应用研究相结合的学科优势和特色，外国语言文学学院发展成为国内高校外语学科重要人才培养基地。他强调，学院正处于再攀高峰的新起点，要坚持内涵发展的指导思想，深化教育教学改革，提高人才培养质量，加强科研创新能力，提升社会服务水平，增强国际交流合作力度，打造具有北京师范大学特色、世界一流水平的当代外语教育基地。

北京师范大学副校长康震致辞。北京师范大学供图

北京师范大学外国语言文学学院院长苗兴伟在致辞中强调，外国语言文学学院将以学科创建一百一十周年和学院成立二十周年为契机，以国家建设和时代发展的需求为培养方向，进一步全面推进学院的建设，为国家、社会和外语发展做出更大贡献，在中国式现代化建设的新征程上谱写更加灿烂辉煌的新篇章。

北京师范大学外国语言文学学院院长苗兴伟致辞。北京师范大学供图

庆祝大会上，师生嘉宾一同观看了来自海内外高校和合作单位的百余份贺信和众多海内外院友的祝福视频。

庆祝大会举行了“世界青年对话”启动仪式，希望以“世界青年对话”品牌活动搭建世界各国青年对话交流的平台，增进新时代青年对不同文明的理解，鼓励有志青年树立作中国文化国际传播者和世界与中国文明交流使者的远大理想。

“世界青年对话”启动仪式。北京师范大学供图

北京师范大学外语学科创建一百一十周年暨外国语言文学学院成立二十周年庆祝活动还包括“二十大精神指引下的外语学科建设” 高端论坛、“世界青年对话”和“青年说中国”国际话语能力大赛等系列活动。

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