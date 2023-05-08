王晨星

近日，世界卫生组织宣布，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。疫情阴影正在消退，但世界经济尚未出现强劲复苏势头。面对世界之变、时代之变、历史之变，中国为世界经济发展、全球治理体系完善不断提供新理念、新动能、新举措，充分彰显负责任大国的博大胸怀和历史担当。

当前，在高通胀压力下，以美欧为首的发达国家集体收紧货币政策，实施多轮加息，导致全球金融市场加剧震荡，世界经济走向滞胀；同时，地缘政治冲突、全球气候变化引起自然灾害频发、科技创新发展放缓，令世界经济增长潜力释放受阻。

作为世界第二大经济体，中国经济在第一季度逆势而上。根据国家统计局数据，第一季度国内生产总值达284997亿元，同比增长4.5%，超出市场预期。从消费端看，一季度我国社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。从贸易端看，一季度我国货物贸易进出口总值9.89万亿元人民币，同比增长4.8%。其中，出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。从投资端看，一季度我国对外非金融类直接投资2159.7亿元，同比增长26.3%。第一季度，中国经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力明显缓解，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局，为世界经济复苏注入强心剂。

当今世界仍不安宁，部分国家和地区一次又一次滑向冲突，其背后，总能看到美国等西方国家霸权主义、霸凌行径、强权政治的“鬼影”。美国等西方国家持续拱火浇油，企图将地缘局势复杂化，为世界经济复苏平添新的阴霾。

新时代中国特色大国外交高举和平与发展的旗帜，有效斡旋冲突各方，努力为世界经济复苏创造安全稳定的有利条件。在中国的积极斡旋下，沙特和伊朗实现历史性和解，恢复外交关系。之后，沙特与也门胡塞武装启动停火对话、土耳其和埃及关系回温，中东开启“和解潮”。中国积极劝和促谈，掀起世界“和解”之风，进一步印证了新时代中国外交的大国担当。

发展是当代世界的主要任务，安全是实现发展的保障，而文明则是人类社会进步的底色。2023年3月，继全球发展倡议、全球安全倡议之后，中国提出全球文明倡议，又一次为国际社会提供重要公共产品。全球文明倡议倡导世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。中国所提出的三大倡议相辅相成、辩证统一，为各国在各自文明土壤中探索符合本国国情的现代化路径和发展道路提供了理念引领。

现代化不等同于西方化，在世界经济复苏进程中，西方的“药方”不是“秘方”，更不是“独方”。中国以自身发展助力全球经济复苏，为全球治理提供中国方案，为变乱交织的世界注入更多稳定性。

（作者是中国社会科学院“一带一路”研究中心副研究员）

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