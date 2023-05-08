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向乌克兰提供S-400？土耳其拒绝美国建议

2023年05月08日16:13 | 来源：新华网
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新华社北京5月8日电 土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢7日说，美国建议土耳其向乌克兰提供从俄罗斯购买的S-400型防空导弹系统，土耳其予以拒绝。

“关于S-400，美国有许多建议。我们被告知，‘把控制权交给我们（美方）’。这个建议影响我们的独立性。如果那样做，土耳其的独立性何在？”恰武什奥卢接受土耳其新闻电视台记者采访时说，“美方甚至建议把S-400给乌克兰，但土耳其不能那样做。”

2019年7月12日，在土耳其安卡拉，一架大型俄罗斯运输机在穆尔特德空军基地卸货。土耳其外长恰武什奥卢12日表示，土耳其从俄罗斯购买的S-400防空导弹系统已开始交付。土国防部同日发表声明说，该系统首批设备运抵土首都安卡拉。新华社发（土耳其国防部供图）

按照恰武什奥卢的说法，如果土耳其在S-400相关议题上迎合美国，两国之间的一些矛盾如今就不会出现。

这并非媒体首次曝光美国劝说土耳其向乌克兰提供S-400。据路透社先前报道，去年2月乌克兰危机升级不久后，美国便非正式地向土耳其提出，希望土方向乌克兰提供S-400。土耳其官员当时没有就上述报道作回应。土耳其消息人士和一些分析师认为，土耳其不会考虑这样做，一方面因为在乌克兰部署并使用S-400存在技术障碍，另一方面担心引发俄方强烈反应。

以土耳其从俄罗斯购买S-400为由，美国政府2020年12月宣布制裁这个北大西洋公约组织盟友。美方称，S-400无法与北约武器系统兼容，并且可能有助俄罗斯追踪美国与盟国合作研发的F-35型隐形战斗机。2021年4月，美国把土耳其“踢出”美国主导、多国参与的F-35研发和生产项目。

2019年5月9日，在俄罗斯莫斯科举行的胜利日阅兵式上，S-400防空导弹系统通过红场，接受检阅。新华社记者白雪骐摄

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2021年10月说，美方提议改向土方出售F-16战斗机。不过，美国国会没有批准这笔军售。土耳其可能放弃购买F-16，因为这一机型已过时。恰武什奥卢4月底接受土耳其《自由报》采访时说，土耳其打算向美国索回为购买F-35支付的项目合作款。

土耳其2017年与俄罗斯签订S-400采购协议，遭以美国为首的北约强烈反对。俄罗斯2019年7月开始交付首批可装备一个团的S-400系统并提供培训。由于土耳其后续反对采购协议中“禁止向第三国转售这一系统”的条款，俄方今年3月推迟交付第二批S-400系统。（包雪琳）

(责编：刘叶婷、崔越)

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