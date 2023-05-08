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奥地利纪念毛特豪森集中营解放78周年

2023年05月08日15:59 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳5月8日电（记者于涛）奥地利毛特豪森集中营纪念馆7日举行活动，纪念集中营解放78周年。中国驻奥地利大使亓玫参加纪念活动，并向遇难中国同胞纪念牌敬献花圈。

　　当天上午，纪念活动在毛特豪森集中营旧址举行。奥地利政要、多国驻奥使团代表、非政府组织代表、遇难者家属、幸存者及其家属等参加活动。

　　亓玫率中国驻奥大使馆工作人员应邀参加纪念活动，向纪念馆中心广场祭坛和遇难中国同胞纪念牌敬献花圈并默哀。

　　亓玫表示，前事不忘，后事之师，以史为鉴，才能避免重蹈覆辙。中方将同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，积极维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

　　毛特豪森集中营位于奥地利上奥州首府林茨附近，是当年纳粹德国建在德国境外的第一座集中营。从1938年8月启用，到1945年5月被盟军解放，毛特豪森集中营先后囚禁了约19万来自奥地利和欧洲各国的反法西斯人士、犹太人、战俘和无辜平民，其中至少有9万人遇难。遇难者中有数名中国人。

　　第二次世界大战结束后，毛特豪森集中营旧址被改建成纪念馆。2003年5月，中国驻奥地利大使馆在此安放遇难中国同胞纪念牌。

(责编：刘叶婷、崔越)

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