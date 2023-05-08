徐秀军

2023年一季度，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济运行实现良好开局。根据国家统计局初步核算，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。分产业看，第一、第二产业复苏平稳，同比分别增长3.7%和3.3%；第三产业增长强劲，同比增长5.4%。总的来看，中国经济已行进在向好复苏轨道，未来发展有充足空间。

消费仍有上行空间。一季度消费增长明显回升，消费对经济增长的拉动作用明显增强。国家统计局数据显示，一季度社会消费品零售总额为11.49万亿元，同比增长5.8%，相比上年四季度增长明显。其中，3月社会消费品零售总额同比增长10.6%，增速比1—2月加快7.1个百分点。一季度，最终消费对经济增长的贡献率达66.6%，是“三驾马车”中拉动经济增长的最主要因素。并且，当前消费仍在回升和改善。在刚刚过去的“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，很多地区甚至远远超过疫情前水平。据文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

投资复苏潜力很大。一季度，全国固定资产投资（不含农户）额为10.73万亿元，同比增长5.1%，与上年全年持平。从投资领域看，基础设施和制造业投资增长较快，同比分别增长8.8%和7.0%；但房地产开发投资萎缩，同比下降5.8%。从投资产业看，第二产业投资增长较快，同比增长8.7%；第三产业和第一产业投资增长相对缓慢，同比分别增长3.6%和0.5%。高技术产业投资增长表现突出。一季度，高技术产业投资增长16.0%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长15.2%、17.8%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长20.7%、19.9%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长51.5%、51.3%。由此可见，投资是未来中国经济复苏的关注焦点，拥有很大的增长空间。

外贸结构持续优化。一季度，外贸增长逐月向好，贸易结构更具可持续性。海关总署数据显示，一季度我国对外货物进出口总额为9.89万亿元，同比增长4.8%。其中，出口额为5.65万亿元，同比增长8.4%；进口额为4.24万亿元，同比增长0.2%。3月，我国出口增速远超市场预期，以美元计价的货物进出口总额为5429.9亿美元，同比增长7.4%；其中，出口同比增长高达14.8%。在外贸结构优化方面，主要呈现如下特点：一是民营企业外贸占比上升。一季度，民营企业货物进出口额为5.18万亿元，增长14.4%，占我国进出口总值的比重达到52.4%。二是一般贸易进出口占比上升。一季度，我国一般贸易进出口6.46万亿元，同比增长7.9%，占进出口总值的65.3%，较去年同期提升了1.9个百分点。三是中西部地区外贸占比上升。一季度，中西部地区实现进出口1.84万亿元，同比增长12.6%，规模创历史同期新高。四是与“一带一路”沿线国家外贸占比上升。一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口3.43万亿元，同比增长16.8%，较同期外贸整体增速高12个百分点。

国际货币基金组织近日发布最新一期亚太地区经济展望报告，预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，对今年全球经济增长的贡献率将高达70%；中国经济将成为拉动亚太地区增长的关键因素。随着政策效应的稳步释放，中国经济韧性强、潜力大、活力足的特点将进一步彰显，并将为世界经济持续注入动力。

（作者是中国社会科学院世界经济与政治研究所/国家全球战略智库研究员）

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