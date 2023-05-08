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“茶和天下·雅集”活动在斯德哥尔摩中国文化中心举办

2023年05月08日13:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩5月7日电 （记者殷淼）5月7日，由中国文化和旅游部主办，斯德哥尔摩中国文化中心、四川省文化旅游厅、雅安市人民政府共同承办的“茶和天下·雅集”活动在斯德哥尔摩中国文化中心举办。中国驻瑞典大使崔爱民、瑞典旅游局局长苏珊娜、四川省文化和旅游厅副厅长宋秋和中国驻瑞典大使馆文化参赞李蕊等百余名中瑞嘉宾出席活动。

崔爱民在致辞中表示，茶是中华民族的精神标识，也是连接中国与世界的纽带和桥梁。中国茶文化蕴含着中华民族共同价值观和道德规范。当今，中国人饮茶更注重保健、怡情、文化等功能，赋予茶更多的养生、修身、社交等价值。2022年“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录，成为全人类共同的宝贵财产。

苏珊娜在致辞中说，文化是我们身份认同的基础，文化也是旅游的动力。支持和宣传文化遗产，不仅可以促进经济发展，还可以提升自豪感、认同感和相互理解。斯德哥尔摩中国文化中心创造并提供了一个让大家相互理解、交流经验的平台。

活动中，四川省雅安市代表向嘉宾们介绍了四川省丰富的文化和旅游资源，举办了围炉话四川雅茶品鉴交流活动，“以茶会友”，让嘉宾们沉浸式体验四川人们日常的生活场景。

参加活动的嘉宾表示中国茶文化丰富多彩，四川的大熊猫萌趣可爱，有机会一定要去中国看熊猫，品茶、尝美食。

(责编：崔译戈、常红)

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