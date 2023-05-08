人民网首尔5月8日电 （记者张悦）5月4日至7日，第38届首尔国际旅游展在首尔国际会展中心举行，中国驻首尔旅游办事处疫情三年来首次恢复线下参展。

中国展位以“你好中国！”为主题，展出“中国旅游图片征集展”获奖作品。中国驻首尔旅游办事处邀请中国银行、中国国航、东方航空、南方航空、山东航空和春秋航空等驻韩中资机构和吉林省、辽宁省、山东省、安徽省、贵州省、湖南省、四川省以及黄山市、张家界市等省市文化和旅游机构共同参展，面向韩国旅游业界和民众推出丰富多彩、形式各异的互动体验项目，并发放韩文版中国旅游资料和图册。办事处还在展位举办茶艺表演活动，请韩国民众现场体验中国茶文化的魅力。

茶艺表演现场。中国驻首尔旅游办事处供图

韩国旅游业内人士和民众纷纷到中国展位参加活动、领取资料、咨询赴华旅游申请流程，并观看宣传视频，多位人士表达了对赴华旅游的向往。

首尔国际旅游展是韩国最重要的国际旅游展之一。据悉，本届展会设展位400个，吸引了40多个国家300多个旅游部门和机构参加。展会以“为爱之旅”为主题，期间正值韩国“家庭月”和儿童节。

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