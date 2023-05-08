人民网曼谷5月8日电 （记者张矜若，实习生李百加）由浙江温州市人民政府主办，泰中友好协会、泰国中华总商会等机构协办的中国（温州）泰国经贸合作对接会7日在曼谷举行。对接会通过上门对接、投资洽谈、招商推介、合作交流等方式促进搭建泰国温州合作新平台，实现互惠共赢。

浙江省温州市人民政府副市长陈宽在活动现场致辞。李百加摄

“赴泰国举办经贸合作对接会，并拜访当地政府部门、商协会及相关龙头企业，将有助于推动温州与泰国未来在经贸领域深入开展交流合作。”温州市副市长陈宽表示，“此次活动对于进一步扩大对外开放合作、助力我市实施‘地瓜经济’提能升级‘一号开放工程’、打造高能级开放先行市和‘千年商港’具有十分重要的意义。”

长期以来，泰国和中国温州市在经贸等领域保持密切交流。2022年两地累计进出口额121.1亿元，其中温州对泰国出口108.5亿元，同比增长4.5%，主要出口产品为钢铁制品、塑料制品、鞋服，在双方政府及各商协会的帮助下，两地企业在多个领域保持密切友好合作。

中国（温州）泰国经贸合作对接会签约现场。李百加摄

对接会上六对企业代表上台签订意向合同，合计签约意向金额达2.34亿元。温州市副市长陈宽、中国驻泰大使馆经商处公参王立平、泰国中华总商会代主席何克家致辞，温州市商务局、瑞安市政府、平阳县政府分别就温州开放环境和平阳宠物小镇、瑞安-文成山海协作小微园等重点项目作推介。

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