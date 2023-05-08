人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国（温州）泰国经贸合作对接会在曼谷举行

2023年05月08日12:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷5月8日电 （记者张矜若，实习生李百加）由浙江温州市人民政府主办，泰中友好协会、泰国中华总商会等机构协办的中国（温州）泰国经贸合作对接会7日在曼谷举行。对接会通过上门对接、投资洽谈、招商推介、合作交流等方式促进搭建泰国温州合作新平台，实现互惠共赢。

浙江省温州市人民政府副市长陈宽在活动现场致辞。李百加摄

“赴泰国举办经贸合作对接会，并拜访当地政府部门、商协会及相关龙头企业，将有助于推动温州与泰国未来在经贸领域深入开展交流合作。”温州市副市长陈宽表示，“此次活动对于进一步扩大对外开放合作、助力我市实施‘地瓜经济’提能升级‘一号开放工程’、打造高能级开放先行市和‘千年商港’具有十分重要的意义。”

长期以来，泰国和中国温州市在经贸等领域保持密切交流。2022年两地累计进出口额121.1亿元，其中温州对泰国出口108.5亿元，同比增长4.5%，主要出口产品为钢铁制品、塑料制品、鞋服，在双方政府及各商协会的帮助下，两地企业在多个领域保持密切友好合作。

中国（温州）泰国经贸合作对接会签约现场。李百加摄

对接会上六对企业代表上台签订意向合同，合计签约意向金额达2.34亿元。温州市副市长陈宽、中国驻泰大使馆经商处公参王立平、泰国中华总商会代主席何克家致辞，温州市商务局、瑞安市政府、平阳县政府分别就温州开放环境和平阳宠物小镇、瑞安-文成山海协作小微园等重点项目作推介。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部