人民网里约热内卢5月7日电 （记者吴杰、宋亦然）当地时间5月7日，青岛市委常委、西海岸新区工委书记、黄岛区委书记孙永红率代表团与中国驻里约热内卢总领事馆副总领事王尉育、巴西中国和平统一促进会（巴西和统会）执行会长张小春等举行座谈会。

王尉育表示，在中国北方诸多地市中，青岛是疫情三年后率先派遣代表团到访里约热内卢的城市，希望大家继续弘扬中国人守望相助、爱国爱乡、心系桑梓的家国情怀，为国家繁荣富强、家乡加快发展和中巴合作与交流贡献力量。

孙永红表示，站在对外开放的新起点，代表团选择里约作为疫情后出访的第一站，希望就推进世界一流港口建设等话题与巴西各界展开深入交流，深化青岛与世界重要港口城市的联结。孙永红希望巴西和统会作为桥梁纽带，为青岛企业在巴西开拓市场助力，青岛西海岸新区也将进一步为巴西侨胞到新区投资兴业提供便利。

张小春表示，青岛市是中国沿海重要的国际性港口城市、国家历史文化名城，与里约热内卢的城市文化底蕴有异曲同工之处。随着不久前巴西总统卢拉成功访华，中巴国际政治经济文化交流将迎来新的机遇。里约侨界希望通过此次座谈会与青岛市建立紧密的沟通交流机制，共同促进中巴两国各领域的合作。

青岛市商务局副局长李锋，青岛西海岸新区管理委员会副主任曲艳阳，中国驻里约热内卢总领事馆主任杨慧泉和领事叶宏超、曾粲，巴西和统会监事长陈春平、秘书长林海平等出席座谈会。

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